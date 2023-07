A kacsákat látva az egyik diák szüleitől dzsungáriai törpehörcsögöket kapott ajándékba az iskola. A hörcsögpárnak nem rég született hat utódja. Ezek közül négynek már van is gazdája, egyet biztosan megtartanak. A fiatalok ugyanis nagyon kedvelik a hörcsögöket. A terrárium, amiben élnek, osztályról osztályra vándorol a tanév során, de most a nyári szünetben arra is lehetőség van, hogy rövid időre hazavigyék a gyerekek, így otthon is kipróbálhatják, milyen is az, amikor egy élőlényről gondoskodni kell.

Szunyi Anikó szerint azért is jó, hogy az iskolának vannak hörcsögei, mert sokan – még a tanárok közül is – félnek az ilyen apró, szőrös állatoktól. Itt azonban megtapasztalhatják, hogy nem kell tartani tőlük. Ez egyfajta terápia, ami által akár meg is szerethetik őket. Azt is megtanulják a gyerekek, hogy óvni kell az állatokat, nem szabad kivenni a terráriumból, csak óvatosan megsimogatni lehető őket. Az igazgatónő azt is elmondta, hogy a jövőben szeretnék egy nyuszival és néhány kiscsibével bővíteni az állatállományt.