Bár néhány nappal ezelőtt beszámoltunk már arról, hogy több mint négyszáz településen gyérítik a héten a szúnyogokat, az apró vérszívók mégis képesek megtalálni a legkisebb rést is a pajzson. Nincs olyan sűrű szövésű szúnyogháló, ami száz százalékosan meggátolná az apró vérszívók belopakodását a lakásba, ha pedig éppen egy vízparton tölrtjük a nyári estéket, a csípések elkerülhetetlenek. Legalábbis annak tűnnek, de van néhány módszer, ami csökkentheti az étvágyukat.

Mivel a központi, vegyszeres szúnyogirtásra nincs befolyásunk, ezért csak a saját környezetünkben válogathatunk a különböző alternatív megoldások közül. Ott viszont kimondottan javallot is, hiszen amelett, hogy megúszhatunk jó pár viszkető csípést, az sem mindegy, hogy közben károsítjuk e az egészségünket a vegyi irtószerekkel, vagy inkább környezetbarát megoldásokhoz fordulunk.

Első lépésként nézzünk szét a kertben vagy a ház körül és keressük meg azokat a tárgyakat – vödröt, kannát, talicskát stb. –, amelyben összegyűlhet az esővíz. A víz ugyanis köztudottan vonzza a szúnyogokat (gondoljunk csak például egy tóparti sütögetésre). A víztárolókat mindenképpen fedjük le, az állatok itatójában pedig rendszeresen cseréljük a vizet. Ha kerti tavunk van, célszerű halakat és békát is tartani, hiszen ők is pusztítják az éhes vérszívóket, illetve azok lárváit. Ezek általános teendők, de, ha kicsit alaposabbak szeretnénk lenni, akkor a kertészkedésben rejlik az igazi megoldás.

Mondhatni ötvözhetjük a kellemeset a hasznossal, ha szúnyogriasztó növényeket ültetünk! A bazsalikom, a rozmaring, a levendula, a macskamenta, az eukaliptusz, a zsálya és a citromfű is távol tartja a szúnyogokat. Termeszthetünk akár kertben, akár társasházakban is, balkonládákban elhelyezve. Amellett, hogy szúnyogírtó hatásuk miatt örökké hálásak leszünk a természetnek, egyúttal mindig lesz a háztartásban friss fűszernövény is.

Fotó: Getty Images