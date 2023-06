A legkisebbeknek szóló foglalkozások során bábok által megelevenített szereplők mesélnek a gyerekeknek életükről, a természetben lejátszódó folyamatokról. A programot általában a témához kapcsolódó közös játékokkal zárják.

Az általános iskolásoknak képekkel illusztrált előadás során mutatják be az adott témát, miközben a természetből származó szemléltető tárgyakat is használnak. Az előadás végén pedig közös játékkal, esetenként valamilyen alkotó tevékenységgel dolgozzák fel a látottakat-hallottakat.

A napokban megtartották a Hunyadivárosi Közösségi Házzal való együttműködés első közös programját, melyen a kiskőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola kis nyomozói egy előadás után állatnyomokat kerestek a Hankovszky-ligetben. Ezután a közösségi házban a témához kapcsolódó kézműves-foglalkozáson vehettek részt a gyerekek.

Fotó: Szerenka Gábor

– Amikor kirándulunk a természetben, nehéz megfigyelni az állatokat, de a jeleket, amiket hagynak maguk után, megtanulhatjuk olvasni – mondta Szabó Ágnes, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelője, a program egyik szervezője. Hozzátette, hogy a gyerekek többek között megismerkedhettek a körülöttünk élő állatok lakóhelyeivel, a táplálkozási szokásaikkal, és megtapasztalták, hogy egy-egy megrágott toboz vagy mogyoró, esetleg egy rókavár tanulmányozása után más szemmel látják majd a természetet. Tudni fogják, hogy milyen állatok élnek az adott helyszínen.

A környezeti nevelő azt is elmondta, hogy a Természet Háza a Kecskeméti Rajzfilmstúdióval már régóta együttműködik, most pedig a Hunyadivárosi Közösségi Ház programjai is színesítik majd a választható programok palettáját.

Az ide látogató gyerekek kiváló és érdekes programokkal találkozhatnak, és szinte egy egész napot el tudnak tölteni Kecskeméten.