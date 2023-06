Az Izsáki út négysávosítása miatti részleges útlezárásoknak nem igazán örülnek a helyiek. Ez derül ki a közösségi médiában leírt esetekből is. A korlátozások nemcsak az Izsáki úton élőket és dolgozókat érintik, hanem a környékben lakókat is, mivel a terelések őket is érintik. A keletkező torlódások miatt az autósok mérgesek, a környező utcák lakosai pedig azért háborognak, mert az eddig még nyugalmas utcájuk forgalmas és hangos átjáróházzá vált.

A felháborodás ugyan nem alaptalan, azonban mielőtt bármit is tennénk, érdemes szem előtt tartani, hogy ez csak ideiglenes állapot. A kivitelezők nyár végéig tervezik befejezni a munkálatokat az érintett szakaszokon.

Terepszemlénk alkalmával, szerda késő délután mi már nem találtunk lakókat, akik „forgalomirányítókká” váltak, és szögeket sem láttunk az említett vasúti átjáróban.

Az esetekkel kapcsolatban megkérdeztük a rendőrséget is. Arra voltunk kíváncsiak, hogy érkezett-e hozzájuk ilyen bejelentés, és hogy mire számíthat az a személy, aki a fent említett módok valamelyikével korlátozza a közlekedést.

Hürkecz Zoltán rendőr őrnagy, a Kecskeméti Rendőrfőkapitányság szóvivője kérdésünkre elmondta, hogy az Izsáki út lezárásával kapcsolatban érkezett már bejelentés a rendőrségre, de nem a fent említett két esetről. Mint mondta, az esetleges lakossági felháborodások nem a rendőrség hatáskörébe tartoznak, így intézkedés sem történhet. Azonban amennyiben bűncselekmény vagy szabálysértés esete áll fenn, úgy intézkedési kötelezettsége van a hatóságnak – tájékoztatott a szóvivő, aki azt is elmondta, hogy például a szándékosan az útra kihelyezett szögek miatt büntetőeljárás is indítható. A lezárt területre történő szabálytalan behajtásokat a Kecskeméti Városrendészet ellenőrzi. Természetesen a lezárások miatt a rendőrség is ellenőrzi a forgalmat, és ahol kell, ott segít – hangsúlyozta Hürkecz Zoltán rendőr őrnagy.