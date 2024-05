A meghiúsult döntésnek különös jogi jelentősége van, ugyanis törvény rendelkezik arról: amennyiben a képviselő-testület május utolsó napjáig nem fogadja el az előző évi költségvetés zárszámadását, megszűnnek azok az idei évi állami finanszírozások és támogatások, amelyeket az önkormányzat az Államkincstáron keresztül kap. Ilyenformán nem tudják az intézményeket finanszírozni, nem tudnak fizetést adni.

Kalocsára is érkezhetnek az Államkincstáron keresztül folyósított támogatások

Fotó: Zsiga Ferenc

Dr. Filvig Géza akkori, és a most csütörtöki ülésen újra megfogalmazott véleménye szerint az ellenzéki képviselők, mint sok más esetben, ezúttal is politikai alapon szavaztak. A téma ismételten – már csak az idő rövidsége miatt is – immár egyetlen napirendként került a testület elé a vélhetően a választások előtti utolsó ülésen.

A képviselői székek közül egyetlen, dr. Bagó Zoltáné maradt üres, ő ugyanis nem vett részt a tanácskozáson, de a jelenlévők száma azt valószínűsítette, hogy ezúttal meg lehet a minősített többséghez szükséges számú szavazat. Ám amíg eddig a képviselők eljutottak, éles pengeváltások történtek az előterjesztést jegyző dr. Filvig Géza polgármester, a július 9-i önkormányzati választáson a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje, valamint az ellenzéki Békés Kalocsáért Egyesület két képviselőjelöltje, jelenleg is képviselő Király Róbert és dr. Vincze András között.

A napirend tárgyalása végül úgy zárult, hogy Király Róbert, dr. Vincze András és a DK-s Balogi József képviselők tartózkodtak, de ezzel együtt is érvényes és eredményes volt a szavazás, azaz a város számlájára a szokásos menetrend szerint érkezhetnek majd az állami támogatások.