– A hölgyek szeretik a színeket, kreatívak, ezért is gondoltam arra, hogy idén egy igazán csajos Stílusműhely programmal indul a bortúra, ahol Kretter Bea előadását lehet meghallgatni.

Fotó: Márton Anna

Lesz kézműves-foglalkozás, ahol a kreatívabbak készíthetnek barátságkarkötőket, ha van kedvük, de természetesen van lehetőség csak kiválasztani a nekik tetsző karkötőt is. Természetfotó-tárlattal, festménykiállítással és vadászkiállítással is készülünk. A VIP teraszon pezsgővel várunk mindenkit. Idén a Katerina rendezvényházban – itt történt egy névváltoztatás – lesz lehetőség egy kávéra, kapucsínóra, hogy egy kicsit felfrissüljünk. Az ételudvarban kézműves hamburger és nápolyi pizza lesz, és itt lesznek a kézműves kiállítók. Lesz lehetőség még chilit is kóstolni. Az este folyamán pedig indul a bulisátor, igazán jó zenékkel – részletezte Megyeri Julianna szervező.

Belépéskor mindenki térképet kap, ide érdemes mind a kilenc kóstolóponton gyűjteni a bélyegzőket, mivel aki teljesíti a közel három kilométeres túrát, és visszaérkezik a rendezvényhelyszínre, ajándékot vehet át.

Az eddigi visszajelzések alapján a jelentkezők között sokan vannak, akik már visszatérő vendégek, de szép számban újak is jelentkeztek.

A Csillagom női bortúra egy életstílus

– A Csillagom női bortúra egy életstílus. Lassan belopózik a hölgyek életébe. A több száz nő energiája feltölti a pincesort! Jó hallani a nevetéseket, a jó beszélgetéseket, ezek az együtt eltöltött órák sokunknak különleges élményekké válnak. Mindenki mögött ott vannak az élettörténetek, a mindennapok kihívásai, amiket egy kicsit itt le tudunk tenni. Remélem, idén is élvezni fogják a hölgyek a programokat – mondta a szervező.

A Csillagom bői bortúra fogadtatása a férfiak körében finoman szólva is érdekes volt. Sok kérdést fogalmaztak meg kezdetben, de lassan megszokják ők is, hogy ezen a napon a hölgyek veszik birtokba a pincesort.

– A 21. században ez nem kell, hogy problémát jelentsen, és egyre inkább úgy tapasztalom, hogy a férfiak nyitnak ebbe az irányba, elfogadják, bár pár úriember számára ez lehet, hogy még mindig kérdéses. Idővel biztos ez is változni fog. Ezt a történetet együtt írjuk. Mindaddig, amíg van igény erre a programra, és élvezzük minden percét, mi életben tartjuk és fejlesztjük, hogy még izgalmasabb, érdekesebb legyen a következő években is – részletezte Megyeri Julianna.

Minden évben pár nőnek – akik nehéz életszakaszban vannak – felajánlja a díjmentes részvételi lehetőséget is. Idén két fiatal hölgyet választottak ki a Nemesnádudvari Karitász szervezet segítségével.

– Fontos, hogy lássuk egymást, megosszuk egymással a történeteinket, bátran felvállalva azokat az élethelyzeteket, amiket megélünk, hogy a többiek tanuljanak vagy segítséget kérjünk – mondta a szervező.

