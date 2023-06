A polgármester először a hétfőn megalakult Közbiztonsági Fórumról szólt a rádióműsorban. A fórumot az önkormányzat, a Kecskeméti Rendőrkapitányság, a Városrendészet, a kecskeméti polgárőr szervezetek és a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány alkotja. Az ülésen meghatározták a közbiztonsággal kapcsolatos stratégiai pontokat és az ülésezés rendjét.

A polgármester elmondta, hogy a közlekedésben tapasztalhatók problémák Kecskeméten. Egyrészt a közlekedők rendkívül türelmetlenek egymással, másrészt a belvárosi autóversenyzés és a Tesco áruháznál lévő négysávos úton tapasztalható gyorsulási versenyek is borzolják a lakosság kedélyét. Megjegyezte, hogy a fiatalok ilyen jellegű kikapcsolódása rendkívül veszélyes.

Szemereyné Pataki Klaudia emlékeztetett, hogy közvetítő szerepet kíván játszani a szabálytalanul közlekedő versenyző fiatalok és a lakosság között. Felvetette, hogy kijelöljenek egy olyan területet, ahol a gyorsulók és utcai versenyzők csoportja biztonságosabb módon hódolhatna szenvedélyének. A polgármester törekvése, hogy − mivel ez a fajta szórakozás bizonyos értelemben sporttevékenység − mindezt szervezettebb, így biztonságosabb formába csatornázzák. Ezért ajánlotta fel a média felületein, hogy egyeztetne az autósok képviselőjével, véleményvezérével. Mint fogalmazott ezt vele büntetelenül megtehetik.

A polgármester a Szeleifaluban történt betörésről is beszélt, melynek felgöngyölítésében hatalmas szerepe volt a polgárőrségnek: a jelekre odafigyelve, információt gyűjtve jelzést adtak a rendőrségnek és megtervezett akcióban közreműködtek az elkövetők elfogásában. Szemereyné Pataki Klaudia kiemelte a városban működő polgárőrhálót, melynek tagjai önkéntesen, szabadidejük árán vigyázzák a közösség biztonságát. Mint fogalmazott, örömmel tölti el, hogy ilyen polgárok vannak Kecskeméten és buzdította a hallgatókat, hogy ha maguk is elhívást éreznek, csatlakozzanak a helyi polgárőr szervezetek valmelyikéhez. Elmondta, hogy nyolc aktív polgárőr-egyesület működik a városban, melyek igazi közösséggé kovácsolódtak. Az egyesületekkel nagyon intenzív a Városrendészet és a rendőrség kapcsolata és több önkormányzati képviselő maga is polgárőr.

Szemereyné Pataki Klaudia arról is beszélt, hogy a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) a Biztonságosan az iskolába rendezvénysorozat keretében az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) támogatásával nagycsoportos óvodások számára szervez közlekedésbiztonsági programot, valamint 10 ezer darab, közlekedésbiztonsági eszközöket is tartalmazó ajándékcsomagot oszt szét.

A közlekedésbiztonsági csomagok átadása 10 várost érintő roadshow keretében valósul meg, köztük Kecskeméten, a Csokor utcai óvodában, ahol a polgármester is megjelent. Az új kezdeményezésben a nagycsoportból ballagó gyermekek felfrissíthetik közlekedésbiztonsági ismereteiket és a rendezvény keretében ajándékcsomagot is kapnak, ami amellett, hogy a biztonságos iskolába jutásban segíti majd őket, a tanévkezdéshez szükséges eszközök egy részét is tartalmazza.

A polgármester az Izsáki út felújításáról is szólt. Mint fogalmazott, saját bőrén érzi már, hogy miért is nem fogott bele egyik polgármester sem az út felújításába, ami nagyon összetett, bonyolult feladat. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a város mintegy kívülállóként vesz részt benne, mert országos fenntartású útról van szó. Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy tárgyalásokat kezdett az Építési és Közlekedési Minisztériummal és a kivitelezővel, nem lesz teljesen lezárva a Dózsa György út. A tárgyalás során sikerült kialakítani azt a konszenzust, hogy a nyár folyamán a Dózsa György út és az Izsáki út csak részlegesen lesz lezárva, tehát a Katona gimnáziumi csomópont és a Vízmű utcai csomópont között a célforgalom lehetséges lesz. A polgármester szerint ezt az indokolja, hogy hatalmas forgalmat bonyolító egységek működnek, melyeket két hónapig nem lehet elzárni a forgalomtól.