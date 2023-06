Lipták János mezőgazdasági vállalkozó az utóbbi években kizárólag hibridárpát termeszt korai vetéssel, s ennek köszönhető, hogy az országban szinte az elsők között kezdheti meg a kalászos termények összegyűjtését.

Érdeklődésünkre elmondta, hogy az idei esztendőben 280 hektár árpa, 480 hektár búza és 470 hektár repce vár betakarításra. A hét közepén vonultak ki a kombájnok a Katymár határában lévő homokosabb, kisebb aranykorona értékű területeire, s megkezdték az aratást. Az árpa hozama jónak mondható, hiszen 6,5 és 7 tonna között mozog hektáronként. A betakarított termény paraméterei: a szemnedveség 12,5 százalék alatt van, a hektólitersúly pedig 63-65 között mozog.

Lipták János mezőgazdasági vállalkozó elégedett a hozammal.

Fotó: Juhász Jenő

A gazdálkodó hozzátette, hogy aratás korábbi kezdése: a hibridárpa használatának és annak korai (szeptember 20-25) vetésének köszönhető.

Jelenleg kettő kombájnnal dolgoznak a földeken, de a későbbiek folyamán még kettővel bővül a géppark. Tavaly vásároltak egy Fergurzon Ideál 9T típusú betakarítógépet is, melynek 11 méter széles vágóasztalával óránként akár 5 hektár kalászost is be tudnak takarítani.

A csapadékosabb és mérsékelten meleg időjárásnak köszönhetően a kalászosok hozamai jónak ígérkeznek, ennek ellenére, az alacsony felvásárlási árak miatt előfordulhat, hogy esetenként veszteséges gazdálkodás alakul ki.- véli a katymári mezőgazdasági vállalkozó.