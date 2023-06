A halasi képviselő-testület az elmúlt évben döntött több önkormányzati cég és intézmény összevonásáról. Így a helyi városi hírlapot, a televíziót és hírportált működtető Halasmédia, a Közösségek Háza, a Martonosi Pál Városi Könyvtár, a Csetényi Élménypark, valamint a Thorma János Múzeum egy irányítás alá, a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft-hez került. Az új szervezeti struktúráról, az integráció folyamatáról, és az önkormányzattal kötött megújult közművelődési megállapodásról is tájékoztatót tart majd Vincze Bálint, a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. ügyvezetője. A fórumon jelen lesz Kuris István László alpolgármester is, ahol közvetlen lehet majd kérdéseket feltenni a halasi civil szféra és a város jövőbeni együttműködéséről is.

A civil fórumon Molnár Elvira, a Bács-Kiskun Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ munkatársa is tart tájékoztatót a civil szervezeteket érintő 2023-as aktuális jogi és pályázati tudnivalókról. A szervezők várják a Közösségek Házába a civil szervezetek képviselőit, valamint bárkit, akit érdekel a civil egyesületeket érintő kérdések.