Bemutatták a magyar fejlesztésű csupaszárny drónt a Hungarikum Ligetben – galériával

A Hungarikum Ligetben mutatták be az úgynevezett csupaszárny drónt, amit a Genevation Aircraft Kft., a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. és a CNC Nagy Kft. szakemberei konzorciumi együttműködésben valósítottak meg. Az Aktuált Szerkezetek Numerikus Tervezési Eljárása című projekt záróünnepségén a nagyközönség is megismerhette a nemzetközi szinten is komoly technológiai újításokkal rendelkező újonnan kifejlesztett légijárművet és a hozzá kapcsolódó innovatív technológiákat.

A tervezők a madarak szárnyváltoztatását vették alapul a légijármű megalkotásakor Fotó: Vajda Piroska

Sikeresen befejeződött az a mintegy 571 millió forintos GINOP forrásból támogatott projekt, melynek keretében Jakabszálláson több sikeres fejlesztést is megvalósítottak. A csütörtöki sajtótájékoztatón Szabó Viktor István, a Genevation Aircraft Kft. ügyvezetője elmondta, társaságuk sikerét jelzi, hogy a csapat magas hozzáadott értékű munkájával a repülőipar, az űripar és a hadiipar számára nemzetközi szinten is versenyképes fejlesztéseket valósított meg. Magyar vállalatként, hazai tudásra alapozva számos nemzetközi sikert tudnak felmutatni. Így például a helyszínen is bemutatott GENPRO repülőgépükkel egy lengyel pilóta tavaly műrepülő világbajnokságot nyert. Nagyon büszkék arra, hogy a European Space Agency számára már a második űrkutatási megbízáson dolgoznak. Ezen kívül pedig több drónfejlesztés sikeres fejlesztőpartnerei voltak, így például részt vettek a világ első hidrogén meghajtású légitaxi fejlesztésében. Szabó Viktor István azt is elmondta, hogy az „Aktuált szerkezetek numerikus tervezési eljárásnak fejlesztése” című GINOP projekt keretében valósult meg többek között a csupaszárny drón kifejlesztése, illetve a komplex, nagyméretű félmerev szárnyszerkezet megépítése és egy speciális rapid szerszámozási technológia megalkotása. A projektre a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 140 millió forint, a CNC Nagy Kft. 219 millió forint, míg a Genevation Aircraft Kft. 212 millió forint támogatást nyert – részletezte az ügyvezető. Lezsák Sándor házigazda, országgyűlési képviselő a csütörtöki sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy szótárában a Genevation Aircraft Kft. beszédes fogalommá nemesedett. Felidézte, hogy a 90-es évek elején Jakabszállás akkori polgármestere, Szabó Mihály megkereste a repülőtér építésnek tervével és tanácsot kért. A honatya arra biztatta, hogy támogassa a repülőtér megvalósulását, hiszen nagyon nagy lehetőség ez a település számára. A Genevation Aircraft Kft. megjelenésével pedig ma már Jakabszállás is fogalommá lett. A társaság történetét végig követve látható, hogy kódolva van benne a siker – hangsúlyozta a honatya. Fotó: Vajda Piroska A fejlesztések részleteiről Dr. Farkas Csaba, a Genevation műszaki igazgatója tájékoztatta a megjelenteket. Elmondta, a projekt keretében kidolgoztak egy méréstechnikai módszert, illetve több innovatív anyag- és gyártástechnológiát. Ugyanakkor kutatásaik eredményeként olyan ultrakönnyű konstrukciókat alkottak meg, melyeknek köszönhetően kisebb anyagfelhasználású, olcsóbb és magasabb fejlettségi szintű rendszerek fejleszthetők. A csupaszárny drón megvalósításával létrehoztak egy olyan prototípust, amire eddig nem volt példa. Ez a légjármű a projekt legnagyobb vívmánya, amely a jövőben multifunkcionális alkalmazhatóságot biztosít. Hasznos terhelhetősége 10 kilogramm, sebessége 250-300 kilométer per óra. Megalkotói a madarak repülését megfigyelve fejlesztettek ki egy innovatív megoldást, amely a légijármű hagyományos kormányzását hivatott támogatni. Ennek lényege, hogy a repülőgép szárny- és irányfelülete olyan ultrakönnyű anyagból készült, amely képes megváltoztatni az alakját repülés közben, épp úgy, mint ahogy azt a madarak is teszik. Csupaszárny nevét azért kapta, mert olyan tökéletes az aerodinamikai megoldása, hogy szinte csak egy szárnyból áll.

Bemutatták a magyar fejlesztésű csupaszárny drónt a Hungarikum Ligetben Fotók: Vajda Piroska

