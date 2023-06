A 66 éves korában elhunyt móricgáti polgármesterre egy gyászkeretes fotóval és egy szál fehér rózsával, majd néma főhajtással is emlékeztek. A falujáért mindig kiálló polgármesterről megrendülten beszélt Lezsák Sándor, a választókerület országgyűlési képviselője és a házigazda település polgármestere, Patkós Zsolt.

A gyász perceit követően Bács-Kiskun vármegye közbiztonsági helyzetéről hallhattak beszámolót a résztvevők. Dr. Vaslóczky Ferenc alezredes, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese elmondta: a rendőrség első számú célja a megelőzés. Hangsúlyozta, hogy ennek érdekében jött létre a Bács-Kiskun Vármegyei Bűnmegelőzési Tanács, melynek társelnökei Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és dr. Gulyás Zsolt dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány lettek.

Fotó: Ujvári Sándor

Mint elhangzott: az áldozatsegítésben is szép eredményeket értek el és erre a területre a jövőben is összpontosítanak. Megújult a rendőrség kommunikációja és elindították a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldalt, de más online felületek indítását is tervezik. Az új pszichoaktív szerek terjesztői ellen is egyre eredményesebben lépnek, amire jó példa a közelmúltban egy összehangolt akció során – melyben 200-an vettek részt – elfogott Baja környéki bűnbanda. A főkapitány-helyettes jelezte: ez az első lépés volt, aminek lesz folytatása.

Vaslóczky Ferenc beszélt arról is, hogy egyre jobban terjed a kiberbűnözés, aminek már komoly anyagi veszteséget elszenvedő áldozatai vannak a vármegyében is.

Az alezredes jelezte, hogy fokozni fogják a gyalogos rendőrök jelenlétét a közterületeken. A bűnügyi adatok elemzéséből kiderült, hogy magas a felderítési arány a megyében, ami a tulajdon elleni szabálysértéseknél is közel 55 százalék.