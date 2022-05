Az új laktanyában 10 szerállást alakítanak ki a tűzoltók készenléti járművei számára, és az épületrész később a raktárhelyiségek átalakításával igény szerint bővíthető. A szertár feletti épületszárnyban irodák, a 24 órás szolgálatot ellátó hírközpont és szolgálati, illetve raktárhelyiségek kapnak helyet. A megyei igazgatóság és a kirendeltség az irodai szárnyban talál otthonra, ahol modern kialakítású tárgyaló, ügyfélváró, orvosi és pszichológiai vizsgáló is készül. Az új központban csaknem kétszázan dolgoznak majd. Az épületkomplexum harmadik szárnyát a raktárépület képezi. Utakat, parkolókat is kialakítanak az épület körül, utóbbiak akadálymentesen is megközelíthetőek lesznek. A kültér alkalmas lesz kiképzésekhez és sportoláshoz is. Az épület energiahatékony üzemeltetéséhez mintegy 50 kilowattos napelem rendszer és talajszondás hűtő-fűtő rendszer járul hozzá.

Az igazgató hangsúlyozta: az új laktanya nem csak hazánk büszkesége, hanem Közép-Európa legszebb tűzoltó központja lesz.

A kivitelező Modinvest Kft. ügyvezetője, Ifj. Németh Miklós elmondta, hogy a háromszintes, lapos tetős, vasbetonvázas épület, körülbelül 5300 négyzetméter alapterületen fekszik. 2021 januárjában indultak el a kivitelezési munkák. Mintegy ötezer köbméter földet mozgattak meg, az alapozás során 152 kútalapot helyeztek el 1400 köbméter betonból.

A szerkezetépítési munkák során 13500 négyzetméter zsaluanyagot mozgattak meg, 5000 köbméter beton és 500 tonna betonacél került az épületszerkezetbe. Jelenleg a szakipari munkák kivitelezése, a homlokzati nyílászárók és a Kingspan falpanelek beépítése zajlik, valamint elkészült a lapostető szigetelése. Belül gipszkartonozás és felületképzéses aljzatozási munkák folynak. Várhatóan 2023 első negyedévében készül el az új tűzoltólaktanya.

A bejáráson jelen volt dr. Salacz László országgyűlési képviselő és dr. Zombor Attila, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal főigazgatója is.

