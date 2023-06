– A koronavírus-járvány idején indítottam útjára a 108 lépés Kunbaracson című programot a Két Madár Műhely égisze alatt. Először csak a faluhoz közel, majd egyre messzebbre merészkedtem. Rengeteg fotót készítettem, majd albumokba rendezve megosztottam a közösségi oldalakon. Ennek köszönhetően találkoztam Tóth Róberttel is, aki itt lakik, mondhatni a szomszédban. Eddig jórészt Kunbaracs természeti értékeit térképeztük föl, de januárban felkerekedtünk Kunbaracsról, Bagó Lajos, a híres szőlőnemesítő tanyájától, hogy aztán a dunántúli Baracson fejezzük be az utunkat –mondta el hírportálunk érdeklődésére Kenderesi Ilona szervező, a Két Madár Műhely alapító elnöke.

Az M8-as autópálya tervezett nyomvonalát feltérképező túrasorozat ötlete a lajosmizsei Tóth Róberttől származik, aki maga is nagy természetbarát.

– A Felső-Kiskunság természeti értékeit szerettük volna megnézni, amelyek könnyen eltűnhetnek majd az építkezés miatt. Az autópálya nyomvonala ugyanis több kilométeres szakaszon a Natura 2000-es területeken halad keresztül. A Dunán már korábban megépült Pentele híd behatárolja a lehetőségeket, ennek következtében sok olyan természeti és kulturális kincs tűnik majd el, amit most, talán az utolsó pillanatban még megnézhetünk. A kirándulásaink során többször érintettük a Kiskunsági Nemzeti Park területeit, jó néhány tanösvényt jártunk be, ahol ritka, védett növényeket is láttunk. Megnéztük a Kunság jellegzetes természeti képződményeit, a buckákat, de találtunk érdekes, a múltból visszamaradt épületeket, romokat és furcsa tárgyakat is, többek között a Geréby-kúriát is megcsodálhattunk. Irodalmi hozadéka is volt a sorozatnak: Petőfi Sándor, József Attila életének egy-egy állomását ismerhettük meg. Lezáró utunkon pedig az apostagi származású író, Nagy Lajos emlékkiállítását is megtekintjük majd – sorolt Tóth Róbert ötletgazda.

A túrák során nemcsak a Felső-Kiskunság természeti kincseit, hanem a helytörténeti értékeket is megismerhették a résztvevők.

– Még első kirándulásainkon az M8-as tervezett nyomvonalának bejárása volt a célunk, időközben azonban inkább a Kiskunság rejtett kincsei felé fordultunk. Egyre messzebb vitt az utunk, megfordultunk Kunadacson, eljutottunk Szabadszállásra, Petőfi és József Attila városába, ahol megmásztuk a református templom tornyát is. Bejártuk Soltot és környékét, ahol az időjárás egyáltalán nem kedvezett nekünk. Az esőnek köszönhetően a kellemes séta inkább kalandtúrává alakult át. A 108 lépés – Át a Dunán, kirándulás Baracsig túrasorozatunk szombaton záródik. Ezúttal Apostag, Kisapostag, Baracs településekkel és azok természeti szépségeivel ismerkedünk meg – tette hozzá Kenderesi Ilona.

– A kirándulásoknak van még egy nem várt hozadéka. Olyanok is csatlakoztak hozzánk, akik korábban még nem túráztak. Most azonban kipróbálták, megszerették, és továbbra is velünk tartanak. Kialakult egy összetartó kis közösség. Beszélgetünk, megismerjük a tájat és egymást, nem rohanunk. Az embereknek szükségük van arra, hogy egy kicsit kimozduljanak, a hétköznapi gondokat hátrahagyják, töltekezzenek. Az egész túrasorozat ráirányítja a figyelmet arra, hogy nemcsak a hegyekben, hanem az Alföldön is találhatók szépségek, itt, helyben is meg lehet találni a kimozdulási lehetőségeket – emelte ki Tóth Róbert.