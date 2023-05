Az elmúlt évben a régi asztalokat elbontották a szakemberek és negyvennyolc új, időtálló elárusító bútorokat állítottak fel. Megújult a piac épületének tetőhéjazata is. A régi cserepek már nem töltötték be szerepüket, töredezettek voltak, szétfagytak. A felújítás költségeit Kerekegyháza önkormányzata állta, kivitelező a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. volt. Köszönettel tartozunk a Kerekegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak, akik a tetőfelújításban tevőlegesen is részt vettek – mondta el hírportálunk érdeklődésére dr. Kelemen Márk polgármester.