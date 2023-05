A város védett fáit bejáró biciklis túrán 38 védett és egyéb szempontból értékes fát, facsoportot kerestek fel a város belterületén szerda délután. Az idős fákkal való személyes találkozások alkalmával megismerkedhettek a résztvevők a fák faji, élőhelyi és egyéb jellegzetességeivel. Szemrevételezéssel igyekeztek megállapítani a fák jelenlegi állapotát, és az esetlegesen szükséges faápolási teendőket. A 14 kilométeres túra kiinduló és végpontja a város főtere volt, Greguss Viktor, az egyesület vezetője kalauzolta végig a kerékpárosokat.

A madarak és fák napjához csatlakozva Kiskunhalason szombaton a Csetényi Élményparkban madarászással, madárgyűrűzéssel, természetismereti standdal, faültetéssel, madárodúk és rovarhotelek készítésével várták az érdeklődőket. Az esemény kiemelt attrakciója egy bonsai kiállítás volt, amely során kiskunhalasi és kecskeméti bonsai nevelők mutatták be „minifáik” történetét, nevelésük rejtelmeit. Emellett kézműves foglalkozással is várták a legkisebbeket, a családok megnézhették a helyi vízibivalyokat és a nemrég született kishattyúkat is.