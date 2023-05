Az ülésen az is elhangzott, hogy a vásárló 30 millió forinttal járulna hozzá az önkormányzat bevételéhez, Rácz Péter szerint ez is csúsztatás, mert jelenleg is fizet 28 millió forintot a cég, tehát csupán további kétmillióval fizetne többet. A Fidesz–KDNP kérte a városvezetést, hogy külön szavazzanak a 138,8 millió forintos pályázatban foglalt áron történő értékesítésről, és külön az adható kedvezményről, hiszen eleve két külön rendelet szabályozza a két kérdést.

A szavazás során nehézséget okozott a Sikeres Bajáért Egyesület színeiben bejutott képviselők távolmaradása is. Kilenc fő jutott be a testületbe 2019-ben az egyesület részéről, ezzel a szavazati aránnyal gyakorlatilag bármilyen kérdést el lehetne dönteni, azonban a szavazások során ezt nem tudja a városvezetés érvényre juttatni az érezhető belső feszültség miatt.

A Sikeres Bajáért frakció padsorai

Fotó: Márton Anna

Az érintett cég képviselője nem zárkózott el attól, hogy a teljes vételi árat kifizesse, időt kért ennek átgondolására, azonban a városvezetés ennek esélyt sem adva leszavazta a Fidesz–KDNP által javasolt módosítást, így Baja elesett a teljes, 138 millió forintos vételártól.