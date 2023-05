A szövetség egy évben három alkalommal tart Mozdulj! rendezvényt, tavasszal a sportcsarnokban, szeptemberben az arborétumban és novemberben pedig a Kecskeméti Fürdőben – mondta el Kormányosné Makai Eszter, a nyugdíjas szövetség elnöke.

A rendezvény célja, hogy a nyugdíjasok átéljék a sport és a mozgás örömét és felhívják a figyelmet arra, hogy az időskor is lehet mozgással teli, aktív életszakasz. Az elnök hangsúlyozta a sport időskorban is fontos, egészségmegőrző hatását. Kormányosné Makai Eszter elmondta, hogy a Mozdulj!-t Probojáczné Túri Éva korábbi elnökségi tag hívta életre. Korábbi élsportolóként szívügye, hogy a mozgás szépségeit közvetítse nyugdíjastársai felé. Most is ő állította össze a feladatokat és Halasi Gábor volt a segítője.