Egy település fejlődésében fontos szerepet játszanak azok a vállalkozások, amelyek munkahelyeket adnak a helyi polgároknak, és adóbefizetéseikkel hozzájárulnak a helyi város és a falu fejlődéséhez. Borbényi László még a rendszerváltás előtt kóstolt bele a vállalkozói létformába.

Több évtized alatt sikeres cégeket épített fel, ezt a tevékenységét ismerte el Kecel elöljárósága amikor a város újratelepítési ünnepén az „ Év vállalkozója” címet vette át Haszilló Ferenc polgármestertől. A vállalkozóval beszélgettünk, aki elmondta, hogy a családja, akár csak sokan a keceli családok közül a 70-es 80-as években a saját szőlőültetvényüket is művelték. A város egyik kiemelkedő időszaka volt ez az néhány év. A szorgos gazdák akkoriban jó bevételre tettek szert, a családok gyarapodtak, a város gazdagodott. Borbényi László a helyi ÁFÉSZ-nál kezdte a pályafutását, majd 1979-től a Szőlőfürt Mezőgazdasági Szövetkezetnél szőlészeti telepvezetőként dolgozott.

Amikor beköszöntött a 80-as években a vállalkozási időszak, a Fürtös Vendéglő tulajdonosaként a vendéglátásba is belekóstolt.

Sikerrel. A vendéglő ugyanis a mai napig – az elmúlt évek nehézségei ellenére is – talpon van, népszerű. Borbényi László a rendszerváltás során közéleti szerepet vállalt. Bár már ekkor építette a vendéglátás mellett a mezőgazdasági cégét, ahogy mesélte, úgy érezte, hogy a városa további fejlődéséért tennie kell. Mint mondta, 2006-ig képviselőként, alpolgármesterként szolgálta a közösséget. Ahogy fogalmazott jó, ha üzletemberek is részt vesznek egy-egy település jövőjének az alakításában, mivel a vállalkozók óriási kapcsolatokkal rendelkeznek, és egy döntés meghozatalában olyan szempontokat is jelezhetnek, amelyek esetleg mások figyelmét elkerülnék.

Ma például Soltvadkerten, Kiskőrösön vagy akár Akasztón is jó nevű üzletemberek tevékenykednek a helyi önkormányzati testületekben. Mint mondta, akkora datálható a több évtizedes Kecel-Schwarzenbruck testvérkapcsolat kiépítése is, amely a keceliek számára ablakot nyitott az akkori Európai Unió felé.

Hogy ebből mit profitáltak?

A németek sokat meséltek a helyi ügyekről, arról, hogyan támogatja például az állam a vállalkozókat. Hogyan is lehet hét kis települést úgy irányítani a megértés jegyében, hogy mindenki jól érezze magát. ( Schwarzenbruck hét kisebb nagyobb település alkotja.) A vállalkozó a Kecel-Schwarzenbruck Partner Egyesület alapító tagja volt, majd a Kecel Időseiért Alapítvány elnökeként is tevékenykedett.

Az évek során felépült a Für-Trade Kft. vállalkozása, amely ma már két pincészetet működtet. Egyet Kecelen míg a másikat Bátaszéken a Szekszárdi Borvidéken. Mint mondta, arra törekedett, hogy a vertikumot építse fel: azaz szőlőtermesztés mellett bort készítsen, illetve azt a vállalkozása értékesítse.

Az Év vállalkozója jó néhány év óta nyugdíjas, ugyanakkor a mai napig irányítja a vállalkozásait, amelyekben fia Borbényi István és lánya Zsikla-Borbényi Laura is tulajdonosok. A generációváltás jó úton halad, mert mint mondta az utódok belenőttek a családi cégek munkájába. Mindkét gyermeke szakirányú diplomákkal rendelkezik. A mai napig egyeztetnek a legtöbb olyan kérdésben, amely például a beruházásokat vagy akár a pályázatokat érinti. Amikor arról kérdeztük, hogy mikor hagyja abba a munkát, akkor csak annyit válaszolt: nem tudja. Biztos lesz egyszer majd egy olyan reggel, amikor felkel és azt mondja: talán mától pihenni kellene.