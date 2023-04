Mint azt Lencsés Péter szervezőtől megtudtuk idén a Türr István Szakközépiskola előtt is eltekert a tömeg, majd a Dózsa György úton haladt a menet, összesen 10 kilométert tettek meg, elől a gyerekes bringások haladtak. A tekerésen részt vett Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője is. A Critical Mass felvonulással a bringások idén arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a Türr István Szakközépiskola intézménye előtt is legyen bicikli út. A Dózsa György úton végig megy a kerékpárút, de néhány száz méternek még nagyon örülnének. A Városvédő Egyesülettel közösen úgy gondolják a szervezők, a legfontosabb cél, hogy az ifjúságot rászoktassák a bringával való közlekedésre. A legjobb példa, ha a csemeték kerékpáron is eljuthatnak az iskolákig.

− Az elsődleges cél az lenne, hogy minden iskolát behálózzanak bringautakkal. Baja főbb közlekedési útjait egy közös koncepcióval kellene összefogni. Már elég sok a kerékpárút a városban, de ezek megszakadnak több helyen. Jó lenne valamilyen módon összekötni és egyre inkább behálózni a várost velük − fogalmazott Lencsés Péter. A kerékpárosok a Tóth Kálmán térre érkeztek vissza, a célban felemelték a kerékpárokat, jelezve ezzel hogy több bringaútra van szükség a városban.