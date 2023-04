− Augusztus végén egy munkaközösségi megbeszélésen vetődött fel az ötlet, hogy próbáljuk meg élővé tenni az irodalmat, a verseket, megmutatni, hogy a költészet nemcsak a tankönyvek lapjain létezik, és bármikor életre kelthető. Így született meg a költészet napi Ráhangoló ötlete. Mivel idén a magyar költészet napja, április 11-e a tavaszi szünetre esik, így a Ráhangolót korábban tartottuk. Egész napos programot terveztünk: reggeltől magyar költők megzenésített versei fogadták az épületbe lépőket. Elrejtettünk 13+1 idézetet, illetve magyar költők arcképeit a falakon. A feladat az volt, hogy ismerjék fel a szerzőket, alkotókat a játékban részt vevők, a megfejtéseket két dobozba dobhatták be. A flashmobbal az volt a célunk, hogy a lehető legtöbb diákot megmozgassuk, és emellett egy közösségi élményt is átélhessenek tanulóink. József Attila Tiszta szívvel című versére esett a választásunk, mert ezt mindannyian ismerik, kamaszként közel áll hozzájuk a mondanivalója A flashmob vezetője Villy Bence, a Kk12/1/A osztály tanulója, aki talpraesett lazaságával hitelesen tudta előadni a költeményt. Több mint 200 diák kapcsolódott be a versmondásba − mondta hírportálunknak Banász Kata tanárnő, a munkaközösség vezetője.

Saját verseket, irodalmi mémeket, illusztrációkat, képregényeket is vártak a szervezők. Remélik, hogy jövőre még többen kapcsolódnak be a programba, és igazi hagyománnyá válhat a Költészet napi ráhangoló az intézményben.