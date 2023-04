A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy tavaly több mint 297 millió forintot fordított a város sporttámogatásra. Szekérné Dikán Edina, a sportbizottság elnöke fontosnak tartja, hogy az összeg egy részével a gyermekek sportolását támogassák.

– Ez fontos, azért is, mert a mai digitalizált világban a gyerekek a legtöbb idejüket a telefon, a tablet, és a számítógép előtt ülve töltik, ami nem túl egészséges. Mindent meg kell tegyünk annak érdekében, hogy a gyerekek minél többet sportoljanak, friss levegőn legyenek, és ezáltal is egészségesebbé váljanak mind testileg, mind lelkileg – fogalmazott a sportbizottság elnöke. Hajdú Miklós alpolgármester hozzátette, hogy nem terveznek minden évben futópályát építeni – ami a tavalyi évben több mint 45 millió forintba került –, és a kosárlabdaklub fejlesztéséhez sem akarnak több mint 40 millió forintos nagyságrenddel hozzájárulni.

– A mulcsos futópálya, azt hiszem, mindenki megelégedésére szolgálhat.

– fogalmazott az alpolgármester.

A tavalyi támogatásokkal hozzájárultak ahhoz, mint mondta, hogy a bajai sportegyesületeket zavartalanul tudjanak működni. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nagyon komoly terhet is jelent az önkormányzat számára, de továbbra is helyt akarnak állni. Kiemelte az uszoda működtetési támogatását, mely tavaly 115 millió forint volt, másrészről komoly beruházásként kiemelte a tavaly átadott Popori Ottó küzdőcsarnokot, amely a próbaüzemet követően idéntől tekinthető teljes értékű csarnoknak. Mindezzel együtt egy javaslatcsomagot tettek le, amelynek értelmében a felhasználó sportegyesületek számára, ahol sávbérlettel biztosítja a Bajavíz Kft. az uszoda használatát, a sávbérlet mintegy 40 százalékkal kerülne kevesebbe. Ezzel kapcsolatban még folynak az egyeztetések. Azt szeretnék elérni, hogy a szülők számára is könnyebbséget jelentsen ez a változás, azaz az egyesületek is csökkentsék a tagdíjakat.

Ezen felül fontosnak tartják, hogy a felnőtt labdarúgást támogassa az önkormányzat. A bajai képviselő-testület határozott arról, hogy külön soron, a bevételek függvényében, 2,5 millió forinttal támogatják meg az első félévben a bajai felnőtt labdarúgást. Emellett az utánpótlás labdarúgást is támogatja az önkormányzat, idén a tavalyinál magasabb összeggel. A felnőtt labdarúgás támogatására várhatóan már ebben a hónapban sor kerülhet – hangsúlyozta Hajdú Miklós alpolgármester.