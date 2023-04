Az országban ritkaságnak számító fészkelőtelepen kezdetben Európa legszínpompásabb madarai, a gyurgyalagok fészkeltek csak, de ma már partifecskék, molnárfecskék, sünök, denevérek is szép számban élnek a bekerített biztonságos helyszínen – tudtuk meg Meizl Ferenctől, a kiskunfélegyházi madárbarát klub vezetőjétől. Azt is elmondta, hogy a gyurgyalagok május elején térnek vissza hétezer kilométeres útjukról, Afrikából a tíz éve létrejött kedvelt költőhelyükre.

A gyurgyalagok előtt azonban a partifecskék veszik birtokba a költéshez ideális hatalmas homokbuckát. A helyszínt évek óta figyelik és óvják a félegyházi madárbarátok. Meizl Ferenc kezdeményezésére jött létre az ökopark. A bekerített területen kihelyezett műfészkekben otthont adnak a molnárfecskéknek is. Erre azért van szükség, mert a madarak egyre kevesebb fészekrakásra alkalmas helyszínt találnak. Nincsenek már istállók, ólak, ahol fészket építhetnének, és ha a házak homlokzatán, ablakaiban kezdenek el fészket rakni, azt az emberek előszeretettel leverik. De nagy probléma az is, hogy az építkezéshez szükséges sarat is alig találnak – sorolta a szomorú tényeket Meizl Ferenc. A madárbarát klub vezetője azt is elmondta, hogy a klub tagjaival közösen süngarázst, rovarhotelt, denevérodút és gyíkvárat készítettek és helyeztek ki a területen, melyeket már be is laktak az állatok.