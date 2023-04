Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Forrás: Olvasói fotó

Nagyszülők

Kecelről Flaisz Jánosné egy számára nagyon kedves fotóval nosztalgiázna. 1990-ben fia, Tamás sorkatonaként először látogatott haza a kiskunhalasi laktanyából. A felvételen szeretett nagyszüleivel látható, Flaisz Mamával és Papával, aki idén januárban töltötte volna be a 100. életévét. E fényképpel rá is emlékeznek.

Forrás: Olvasói fotó

Honvéd hagyományőrzők

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy régi emlékét osztaná meg. 2000 augusztusában a kecskeméti reptéren jártak a Honvéd Hagyományőrző Egyesület helyi tagjaival. A légi támaszponton az L-39 Albatrosz előtt készült a fénykép: dr. Juharos Imre, Szeverényi István, Simon Balázs, vitéz Juharosné Molnár Piroska, Gyenes Sándor, Pásztor Ferenc, Kelő János, és a hagyományőrzők titkára, dr. Jósa Iván.

Forrás: Olvasói fotó

Fiatalság, boldogság

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Beke Gizella egy régi munkahelyi fotóját osztaná meg A nagykőrösi konzervgyár tiszakécskei telepén dolgozott. Szép emlékek kötik oda, fiatalok voltak, boldogok. Az 1990-es évek elején készült képen Olvasónk balról a negyedik hölgy. Rajta kívül látható még többek között Bacsóné, Jutka, Inci és Éva.

Forrás: Olvasói fotó

Hárman kerékpárral

Kecskemétről Szijjártó László szülei régi fotóját mutatná be. Szijjártó László és Sipos Etelka1958-ban házasodtak össze. Ugyanabban az évben készült ez a fotó róluk. Szentkirályról indultak be Kecskemétre hárman kerékpárral, akkor még szinte mindenki azzal járt. A szülők mellett jobbról Olvasónk keresztanyja, az édesanya húga, Judit áll.

Forrás: Olvasói fotó

Csiperó

Kecskemétről Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Társaságának elnöke 2-3 évtizeddel ezelőtt többször tartott népi játék bemutatókat különböző rendezvényeken. Ez a fotó 2000 nyarán készült a Csiperó fesztiválon, ahol kun derékhúzás hagyományát elevenítette fel a gyerekekkel.

Forrás: Olvasói fotó

Báli emlék

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus 2002-be kalauzolná el a nosztalgiázókat. A Szabó Pál Óvoda jótékonysági bálon készült a felvétel róla (balról a második) és feleségéről, Udvarhelyi Istvánné Polyák Ilona tanárnőről, valamint Czár László tanítóról (balról) és feleségéről, Czár Lászlóné Mácsai Mária óvónőről.