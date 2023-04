A karbonsemlegességért harcoló Craig Cohon át akarja írni a klímatörténelmet, a kanadai üzletember a vagyonából egymillió dollárt ajánlott fel a nemes célra, majd útnak indult egy több mint 4 ezer kilométeres gyalogtúrára, hogy felhívja a figyelmet a légköri szén-dioxid kivonásának fontosságára. Elmondása szerint így törlesztené azt a tartozását, amelyet saját szén-dioxid kibocsátásával halmozott fel. Londonból indulva Franciaországon, Belgiumon, Németországon, Lengyelországon, Csehországon, Ausztrián, Szlovákián, Magyarországon, Szerbián, Bulgárián és Görögországon át jut el június 4-én, épp a 60. születésnapja előestéjén Törökországba.

Az üzletember április elején érkezett Magyarországra, majd Komáromon és Budapesten át április 12-én érte el Bács-Kiskun vármegyét, ahonnan Apostag, Dunapataj, Császártöltés, Jánoshalma és Mélykút után, szombaton, a bácsalmási határátkelőn át gyalogolt tovább Szerbiába.

Az 59 éves kanadai üzletember, összefogott a ReEarth Initiative nevű ifjúsági mozgalommal, és párbeszédet kezdeményeznek világszerte a légköri szén-dioxid kivonásának lehetőségeiről. Craig nemcsak a nyugdíjalapját költi az ezt elősegítő megoldásokra, de gyaloglása során 82 település érintésével felhívja a figyelmet a téma fontosságára is. Hosszú gyalogútján önkormányzati és kormányzati vezetőkkel, vezérigazgatókkal, aktivistákkal, tudósokkal, diákokkal sétál, hogy a légköri szén-dioxid kivonásának lehetőségeiről és kihívásairól beszélgessen velük.

– Szívesen meghallgatom az emberek véleményét, Magyarországon is sokan kísértek az utam során.

Örömmel vettem, hogy Mélykúton is személyesen a polgármester gyalogolt velem, ami azt mutatja, hogy fontos az itt élők számára is a környezetvédelem

– mondta Craig Cohon, akit útja során egy bemutató interaktív kamion is kíséri, ahol több, a szén-dioxidot a levegőből kivonó technológiát mutatnak be, például egy olyan betont is, ami az üvegházhatású gázt remekül megköti. Vagy egy olyan ígéretesnek látszó kísérletet, mely szerint egy bizonyos alga a sokszorosát köti meg az üvegházhatású gáznak, amely nem mellesleg kiváló állati takarmány is.