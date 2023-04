– Mivel a támogatás mértéke 90 százalékos, ezért 1 millió forintot az önkormányzat a település költségvetéséből biztosít hozzá – közölte Rozsnyai Attila polgármester. Az első ütemben a központi park buszmegálló és az emlékmű közötti része újul meg, a kivitelezési munkálatok már el is kezdődtek. A veszélyessé vált öreg fákat eltávolítják és felszedik a régi köztéri elemeket.

A beruházás keretében egy avarral és bokrokkal benőtt, valamikori uradalmi szökőkutat is helyreállítanak, valamint az újraparkosítás mellett két méter széles térköves járda is épül az első ütemben. A második ütemhez a szükséges forrás még nem áll rendelkezésre, de a tervek már arra a részre is elkészültek, ott is térköves sétány épül, újraparkosítják azta területet is, valamint új parkoló épül majd a posta előtti részen.

Korábban pedig arról is beszámoltunk, hogy a piactér és a csarnok teljesen megújul, a beruházás keretében a napelemeket már felszerelték a piaccsarnok tetejére. Emellett hűtőkamra, új üzlethelyiségek, térvilágítás és kamerarendszer is lesz a területen.