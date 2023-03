Az átalakítási munkálatok már javában folynak a megújuló piaccsarnokon, az új 10 kilowattos napelemrendszert az elmúlt napokban szerelték fel a tetőre – tájékoztatott Rozsnyai Attila polgármester, aki beszámolt arról is, hogy a beruházás keretében jelentősen átalakítják az épületet.

Három üzlethelyiséget alakítanak ki, amelyek külön-külön is alkalmasak lesznek olyan termékek árusítására, amelyek értékesítéséhez szigorúbb szabályok vonatkoznak. – Akár egy húsáruboltot is nyithat majd egy vállalkozó, ugyanis épül egy korszerű, nagy méretű hűtőkamra is, valamint a várható rezsiköltségeket jelentősen csökkenti majd a napelemrendszer, amely a villanyáram egy részét biztosítja – részletezte a település vezetője.

A piaccsarnok épületén a faszerkezeteket is felújítják, időjárásállóvá teszik és új festést kap. Elkészült egy fakeretes kerékpártároló és egy szintén fakeretes hulladékgyűjtő is, valamint három zárható elárusító faházat is vásárolt az önkormányzat.

Beszereztek egy elektromos kézi targoncát, amellyel könnyebb lesz az áruk mozgatása, valamint lesznek újabb kültéri elárusító asztalok. A piac teljes területét bevilágító hat darab, hat méter magas, napelemmel működő lámpaoszlopot is állítanak, illetve egy tíz kamerából álló köztéri figyelőrendszert is kiépítettek a piactéren és körülötte. A beruházás várhatóan nyár végére készül el a település vezetőjének ígérete szerint.