Újabb, most már látványosabb szakaszába lépett a folyamatban lévő vasútfejlesztés Halason is, eddig ugyanis az utazóközönség számára nem igazán volt érzékelhető a gigaberuházás. A Budapest–Belgrád-vasútvonal magyarországi szakaszának felújítását jelképező alapkövet a halasi vasútállomáson tették le a két ország szakminiszterei közel másfél évvel ezelőtt, a terület környékét mostanra a munkagépek vették át. Elsőként a még álló vezetéktartó oszlopokat távolították el, majd a vágányok felszedését kezdték meg. A munkálatok olyan gyors ütemben haladnak, hogy a sínek felét mostanra felszedték az állomás területén, és egy, a főépület közelében álló évtizedekkel ezelőtt épült raktárt is elbontottak.

Folynak a munkálatok az állomástól a Szegedi út felé eső részen is, ahol a még régi vasúti pálya alatt lévő közműveket és más vezetékeket viszik mélyebbre a szolgáltató cégek.