A kecskeméti városháza nem csupán kívül, hanem belül is teljesen megújult. A témával kapcsolatban a jegyző elmondta, hogy a díszterem restaurálása már 2014-ben megtörtént, most azonban az akkor kimaradt munkálatokat is meg tudták valósítani. Például megújult a terem padlózata, restaurálták a padokat, korszerűsítették a hangosító berendezést, illetve a fűtő- és levegőztető rendszer is teljesen megújult.

A városháza felújítása lehetőséget adott arra is, hogy az épület új funkciókat is kapjon. Az egyik ilyen a jegyző elmondása szerint a turisztikai hasznosítás. Ennek a gondolatmenetnek az alapján alakították ki azt a Látogató Központot is, amely nemsokára megnyitja kapuit a nagyközönség előtt.

A beszélgetés során kiderült, hogy a városházán házasságot kötők 30 %-a nem kecskeméti lakos, ezért a megújult díszterem az esküvői turizmus fellendítésének is kedvez majd. A Kecskemét Kártyával rendelkezőknek 60.640 forintba kerül a házasságkötés a díszteremben. Azoknak pedig, akik nem rendelkeznek Kecskemét kártyával, 78.420 forintot kell fizetniük, hogy ezen a gyönyörű helyszínen tarthassák meg az esküvőjüket − nyilatkozta a jegyző.

Hozzátette: A díszterem mellet lévő, szintén nagyon szépen felújított házasságkötő terem használatakor a Kecskemét Kártyával rendelkezőknek 47.940 forintot, a Kecskemét Kártyával nem rendelkezőknek 64.450 forintot kell fizetniük, vagyis a kecskemétiek jelentős kedvezményt kapnak ezeknek a termeknek a használata során. A Kecskemét Kártya által kapott kedvezményt városvezetői döntésre vezették be, hiszen a kecskeméti városháza a kecskemétieké.

A házasulandók amikor az anyakönyvi egyeztetés céljából személyesen megjelennek a városházán, egy úgynevezett egyablakos eljárásban ki tudják választani azt a szolgáltatás csomagot, amit szeretnének és ki is tudják fizetni

− tette hozzá a jegyző.

Egyébként Kecskemét Kártyát bárki egyszerűen igényelhet a Kecskeméti Városfejlesztő Kft.-nél. Azok is, akik kecskeméti lakóhellyel rendelkeznek, vagy akik kecskeméti cégnél dolgoznak, valamint a 14 éven felüli oktatásban résztvevő tanulók is. A kártyát mindenképpen érdemes kiváltani, mivel több, mint 200 elfogadóhelyen érvényesíthető vele valamilyen kedvezmény.

A jegyző azt is elmondta, hogy a tervek szerint a megújult dísztermet és a díszudvart is bérbe lehet majd venni különböző rendezvényekre. Az épületben kialakítanak egy kávézót is, amely az 1800-1900-as évek századfordulójának kávéházi hangulatát idézi meg.