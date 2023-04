A felhívásra több mint harmincan küldtek verseket, amiket saját festménnyel is illusztráltak, vagy éppen kiszíneztek, mint az óvodás Gróf Nándika. A középiskolás Barna Lorand László pedig a Tavasszal megújulva című saját versét juttatta el a könyvtároshoz.

– A versutca ötletét Keresztes Hajnalka óvónő vettette fel, aki javasolta, hogy készüljünk a költészet napjára akkor is, ha az éppen beleesik a tavaszi szünetbe, és könyvtári foglalkozást most különböző okok miatt nem tudunk tartani. Hornyák Adrien tanítónő is segített a megvalósításban és örömünkre sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez és szeretettel ajánlották a verseket a közösségnek – mesélte Schaffer Ágnes, miközben megtekintettük a rendhagyó tárlatot.

A könyvtáros volt az, aki a verseket összegyűjtötte, nyomtatta, laminálta és így kerültek a „kedvencek” a templom előtti játszótér kerítésére. Arany János népszerű verse a Családi kör is teljes terjedelmében olvasható az utcatárlaton, melyre Maruzsa Valéria Veronika, a település alpolgármestere Ernest Hamingway Soha ne légy szomorú című versét küldte, amit Szabó Lőrinc fordított.

– Ez az egyik kedvencünk, aminek különlegessége, hogy alpolgármesterünk saját festményével illusztrálta.

– tette hozzá Schaffer Ágnes.

A „versutca” április végéig lesz megtekinthető, de mint hírlik, már újabb ötlet is született. Javasolták, hogy idővel jelentessenek meg egy kiadványt, amibe Kéleshalom kedves költeményei kerülhetnének.