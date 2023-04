Az ünnepélyes faültetésen rész vett dr. Salacz László, országgyűlési képviselő is, aki elmondta, hogy Fülöpházán nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a fiatalok örömmel települjenek a községbe, és ezzel együtt a gyermeklétszám a növekedését is fontosnak tartják. Mint mondta, ehhez elengedhetetlen, hogy megfelelő zöld környezet is épüljön ezzel párhuzamosan. A mostani faültetés is ékes példa erre – tette hozzá a képviselő.

Dr. Salacz László szerint örvendetes a tény, hogy még arra is figyeltek, hogy nem tájidegen, hanem olyan őshonos fákat ültettek most el, amelyek beleillenek a környezetbe, és lombkoronájuk nem fogja akadályozni a későbbiekben az áramvezetékeket.