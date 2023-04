– Mikortól dolgozhatnak a fogvatartottak a városban?

– Napokon belül megkezdődik a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet jóvátételi szolgálata Kiskunhalas nyitott és zárt terein. Már az intézet felépítése közben kereste a város vezetése országszerte a legjobb példákat az együttműködés lehetőségére. Ennek egyik eleme most ez a program. Eleinte az értékes helyi természeti kincsek környezetének rendezését tűztük ki célul, ezt majd más feladatvállalások is követhetik, akár nevelési vagy szociális, illetve kulturális intézményeket is érintően. Előfordulhat olyan is, hogy egy-egy önkormányzati intézményünk javára nem a konkrét helyszínen, hanem a börtön falain belül történik majd különböző elemek felújítása.

– A város területén az állampolgárok találkozhatnak-e majd a fogvatartottakkal, amikor a jóvátételi program keretében dolgoznak?

– Ez nem kirakat munka. Mégis azt gondolom, hogy idővel igenis kell, hogy találkozzanak. És itt természetesen nem a kézfogásos, beszélgetős kapcsolatra gondolok, hanem a jóvátételi szolgálat munkavégzési folyamatának, fázisainak megtapasztalására. Ez mindkét fél részére pozitívummal is jár. Egyrészt mert a jóvátételi szolgálat lényege a közösségért végzett munka, másrészt pedig egyfajta nevelési célzatú lehet két szempontból is. Az egyik a bűnmegelőzés, a másik ilyen szempont pedig az, amikor bizonyos körülmények között befogadóbbá, előítéletektől mentesebbé teszi a helyieket az elítéltekkel vagy akár az egész büntetés-végrehajtási intézettel szemben az általuk végzett munka és annak eredménye.

– Ez a lehetőség egyszeri alkalom lesz, vagy folyamatosan számíthat a város a fogvatartottak segítségére?

– Folyamatosan tudunk feladatot biztosítani, amelyet akár úgyis fogalmazhatunk, hogy lehetőséget. Mindaddig, amíg a ráfordított energia valóban meg is térül, gondolva itt minden járulékos feladatra, ami ilyenkor adódik a város és börtön oldaláról.

– A hazai börtönökben hét évvel ezelőtt indított jóvátételi program fontos szerepet játszik a fogvatartottak társadalmi újra-integrációjában. Ennek lényege, hogy az elítéltek egy része lehetőséget kap a börtön falain kívüli munkavégzésre, így társadalmilag hasznos tevékenységet végezhetnek. Hogy látja, ez a program mennyiben képes valós segítséget nyújtani a fogvatartottaknak és a város közössége számára?

– A városunkban is megkezdődő szimbolikus, mégis komoly eredményt felmutatni képes program elsődleges célja az, hogy a fogvatartottak felelősségérzete erősödjön. Tudatosodjon bennük, és bizonyos szempontból ezeket a folyamatokat szemlélve mindenkiben, hogy tetteink következményekkel járnak. Tudni kell ezzel szembenézni. A büntetésvégrehajtási intézetet befogadta a városunk közössége. A program keretében az intézetben élő fogvatartottak egy része megismerheti a halasi értékeket és érdekeket, elköteleződhetnek amellett, hogy a befogadásért cserébe a közösség javát hogyan tudják jóvátétellel szolgálni. Nem csak nekik van tehát feladatuk, hanem nekünk is. Elfogadni munkájuk eredményét, ezzel is elősegítve visszailleszkedési szándékukat. Önként jelentkezhetnek a programra, egy bennük lezajló pozitív változás igényének első lépése ez a lépés, melyet egy komoly kiválasztási procedúra követ. Csak az vehet részt végül ezekben a programokban, aki az erre vonatkozó legszigorúbb biztonsági szabályoknak akar és képes is megfelelni. Ez egy eleve erős motivációt igényel a fogvatartott részéről, melynek eredménye lesz majd a valós megbánással elért valós eredmény a városért.