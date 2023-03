Az esten helyi és vidékről meghívott előadók is felléptek, közöttük a sándorfalvi Budai Sándor Citerazenekar, akik húsz éve is szerepeltek az első tavaszköszöntőn. A gála keretén belül ezúttal is átadták – immár tizenhetedszer – a Csólyospálos Kultúrájáért díjat, amelyet az önkormányzat alapított. Az idei évben a település kulturális életében játszott kiemelkedő szerepéért Dudás Bence érdemelte ki a díszoklevelet. A díjat Á. Fúrús János polgármester adta át, aki a döntés indokolásakor kiemelte, hogy a díjazott jelentős szerepet játszott a helyi néptánckultúra kialakításában. – Bizonyíték erre a mai este is, hiszen három általa irányított és felkészített tánccsoport, a Kalapos, Cicere, Kis-Cicere is magas színvonalú előadással örvendeztette meg a közönséget. Ráadásul Bence az egyik oszlopa a helyi amatőr színjátszók közösségének is, ezért is indokolt az elismerés – fogalmazott Á. Fúrús János.