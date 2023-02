Az Európai Bizottság csütörtökön hirdette ki a Juvenes Translatores középiskolai fordítóverseny 2022/2023-as fordulójának eredményét. A magyarországi nyertes a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium tanulója, Nyíri Kata Luca, akinek különböző versenysikereiről már számos alkalommal beszámolt a Petőfi Népe napilapunk és a baon.hu hírportálunk is.

Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóság tájékoztatásából kiderül: a 16. alkalommal megrendezett versenyen az adott évben 17. életévüket betöltő tanulók vehetnek részt Európa Unió-szerte.

A megmérettetésen ezúttal Magyarországról 21 iskola 86 tanulója indult, melyen a feladat egy egyoldalas, kifejezetten erre az alkalomra írt, az ifjúság európai évéhez kapcsolódó szöveg lefordítása volt, a versenyző választása szerinti nyelvről és nyelvre. A magyar versenyzők több mint fele angolról fordított magyarra, de többen választották a nagyobb európai nyelveket is, németet, spanyolt, olaszt, franciát, nyolc tanuló pedig arra vállalkozott, hogy magyarról angolra fordítva méretteti meg magát.

Az elkészült fordításokat az Európai Bizottság fordítói értékelték, majd választották ki az országonkénti győzteseket, és döntöttek arról, kik érdemelnek elismerő oklevelet a fordításukért.

A magyarországi győztes a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium tanulója, Nyíri Kata Luca lett, aki angolról magyarra fordított. Ő utazhat majd el – tanára és egy szülője kíséretében – Brüsszelbe, a március végi hivatalos díjátadó ünnepségre, ahol találkozhat a többi tagállambeli győztessel.

További kecskeméti sikerek is születtek. A Magyarországon kiosztott 10 elismerő oklevélből is jutott a megyeszékhelyre: Szabó Natália, a Bányai Júlia Gimnázium tanulója németről, Kovács Boglárka, a Bolyai János Gimnázium tanulója pedig spanyolról fordítva nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Az idei versenyben Kecskemét az egyetlen magyar város, amely három díjazott tanulóval is büszkélkedhet.

Európai szinten összesen 2883 diák vett részt a versenyben, 141 féle nyelvkombinációban. Érdekesség, hogy az osztrák győztes, a kufsteini Theresa Drexler magyarról német nyelvre készítette a nyertes fordítást Ausztriában.

Nyíri Kata Lucának Spiegl Éva, az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságának budapesti képviselője személyesen gratulált az iskolában.