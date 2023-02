Végel Gabriellát különleges kapcsolat fűzi a négylábúakhoz. Szinte egész életében volt mellette kutya. Aztán egy napon valami megmagyarázhatatlan belső késztetés hatására rálépett a kutyakiképzés felé vezető útra. Kiváló szakemberek segítségével sajátította el ismereteit. Szorgalmának és elköteleződésének köszönhetően mára habilitációs-, vakvezető- és mozgássérültet segítő kutyakiképző lett belőle. Gabriella a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Vakvezetőkutya-kiképző Központjának hivatalos kecskeméti kutyakiképzője.

Nagy álma vált valóra, amikor kolléganőjével saját kutyaiskolát nyitott Kecskeméten. 2022. januárjában létrehozták tenyésztő- és segítőkutyás egyesületüket is, a Hungária Hovawart Klub Tenyésztő és Segítőkutyás Egyesületet, ahol saját terápiás kutyáikkal dolgoznak.

Mostanra a kutyák képzése, tenyésztése és a velük való foglalkozás teljesen kitölti az életét.

– Mindig is csodáltam a segítő kutyákat, és azt, hogy milyen munkát végeznek, hogy milyen harmonikus a kapcsolatuk a gazdival, hogy együtt mit hoznak létre

– fogalmaz Gabriella.

– Amikor beléptem a terápiás kutyák, illetve a segítőkutyák világába, akkor kinyílt előttem az ajtó, és éltem a lehetőséggel: tanultam, hogy vakvezetőkutyákat taníthassak – tette hozzá.

Gabriella elmondta, hogy a vakvezető kutyákat arról ismerjük fel, hogy egy speciális hámfogóval ellátott hámot viselnek, melybe mindig nagy örömmel bújnak bele. Kiderült, hogy nagyon kevés kutya alkalmas arra, hogy vakvezető kutyává váljon.

Csak olyan eb kaphatja meg ezt a titulust, akinek nagyon nagy a tűrőképessége, aki minden szituációban kifogástalanul viselkedik és képes alkalmazkodni.

Hazánkban ma a legtöbb vakvezető kutya labrador vagy golden retriever. Ők nagyon jól tudnak alkalmazkodni, továbbá fizikai tulajdonságaik, a magasságuk és természetük miatt is közülük kerül ki a legtöbb segítő munkára alkalmas kutya.

A vakvezető kutyák egy speciális hámfogóval ellátott hámot viselnek

Fotós: Lizik-Varga Katalon

Gabriella elmondta, hogy a vakvezetőkutyákat külön tenyésztik.

– Nyolchetesen a kölyökkutya egy önkéntes családhoz kerül – magyarázta a kiképző. Fontos hangsúlyozni, hogy bárki jelentkezhet erre a feladatra, de tisztában kell lennie azzal, hogy a kiskutya egy vagy másfél éves koráig maradhat csak a családnál – hangsúlyozta. Ezután az eb a kiképzőkhöz kerül, aki körülbelül fél év leforgása alatt speciális kiképzésben részesíti őt, ebben az időszakban tulajdonképpen felkészíti a kutyát a vakvezetésre. Ilyenkor sajátítja el a kutya a vakvezető hám enyhe húzásával a folyamatos haladást a járdán, a különböző irányokba fordulást, megtanulja jelezni többek között a járdaszéleket, szintkülönbségeket vagy ajtókat.

A kiképzést követően vizsgát tesz a kutya, ahol egy bizottság dönt arról, hogy készen áll-e az állat arra, hogy egy látássérült segítőtársa legyen.

A kiképzés végső fázisa pedig az, amikor megtalálják a leendő gazdit a kutya számára.

A kiképző feladata, hogy a kutya és a gazdi személyiségét egyaránt megismerje és ennek tudatában válasszon kutyát egy látássérültnek és fordítva. A látássérülteket pedig megtanítják a kutyák ápolására és gondozására is.

Ne vonjuk el a vakvezető kutya figyelmét!

Magyarországon minden látássérült jogosult vakvezető kutyát kapni, még a gyengén látók is. Azonban igen hosszú a várólista. Ugyanis sokan tisztában vannak azzal, amit a kutatások is bizonyítanak, hogy egy vakvezető kutya biztonságot ad a gazdájának, a jelenlétében magabiztosabb lehet a látássérült. Sőt, a kapcsolatteremtés is sokkal könnyebbé válik egy kutyával – mondta Gabriella.

– Egy vizsgázott vakvezető kutya bárhová bemehet, ahová az emberek: a kormányablakba, postára ügyeket intézni, boltokba, plázákba – mondta Gabriella. Hozzátette, hogyha találkozunk egy dolgozó segítő kutyával, semmiképp se simogassuk meg, ne vonjuk el a figyelmét, hiszen ő ilyenkor éppen fontos feladatot lát el.

Ha segíteni szeretnénk, mert látjuk, hogy tanácstalanul áll a látássérült embertársunk a kutyájával, menjünk oda és kérdezzük meg, hogy segíthetünk-e, azonban sohasem a kutya felőli oldalról közelítsük meg, hanem a másik oldalról

– hívta fel a figyelmet a szakember.

Végel Gabriella a munkájával igyekszik segíteni a kutyákat a tanulásban, hogy ezután ők segítsenek másokon. Mint mondta, bárki hozzájárulhat például adója 1 százalékával egy-egy látássérült életének a megkönnyítéséhez, ha támogatja a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének segítő tevékenységét.