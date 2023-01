Minőségi borok kerülnek ki a pincékből

Az ebédosztáson részt vett még Dabasi Gábor, a Damax Kft. tulajdonosa is, többszörös Kecskemét Város Bora díjazott, aki a szerdai ebédet támogatja, csak akkor elfoglaltsága miatt nem tud majd személyesen jelen lenni. Dabasi Gábor elárulta: a borászok egész évben imádkoznak, hogy az időjárás kegyes legyen hozzájuk. A kiváló borhoz kiváló szőlőtermés szükséges. Így imádkoznak, hogy a téli és tavaszi fagy elkerülje őket, megússzák a nyári aszályt, essen a forró hónapokban is, ősszel pedig sok napsütést és száraz időt remélnek. 2022-ben, a nyári aszály kivételével, ez össze is jött, így ő maga elégedett a terméssel.

A térség önkormányzati képviselője, Jánosi István néhány hónapja ismerkedett meg a népkonyha életével képviselői beiktatását követően. Most is őszinte bámulattal csodálja, hogy a Wojtylában milyen nagy hangsúlyt fektetnek a melegétel mellett a lelki táplálékra is, őrzik a hagyományokat, melyeket ötvöznek az ételosztással. Ő maga az élete során láthatta, hogyan változtak át az egykori szocializmus tervgazdálkodásának nagyüzemi borászatai a mai kiváló borászatokká, ahol minőségi borok kerülnek ki a pincékből. Látványos fejlődést mutatnak az alföldi borok is, vármegyénk kiváló borászainak köszönhetően országosan is elismertté vált már jó néhány megyei bor, köztük a két vendég, a Koch- és a Damax-nedűk is.

A Wojtylában a héten támogatja még az ebédosztást Hetényi József, a Hetényi Pincészet tulajdonosa, Balogh Károly, Helvécia polgármestere, a Balogh Borház tulajdonosa, valamint a Frittmann Borászattól Frittmann János és István.