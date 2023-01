A Bajai Honvédelmi Sportközpont tavaly márciusban kezdte meg működését, ahova – egyebek mellett a sportlövészet, a küzdősportok és az íjászat iránt érdeklődőket várják. Az építményben sportlövészetet kiszolgáló és oktató helyiségek kaptak helyet.

Hetényi Csaba, a Honvédelmi Sportszövetség Bajai lőterének lőtérvezetője hétfőn, nyilvános bemutató lövészetet, oktatást tartott éles fegyverekkel a Honvédelmi Sportszövetség lövész tagjai részére.

Elhangzott, hogy már két hete indult el az éles tűzfegyverekkel való lövészet, eddig csak légfegyverekkel és lézeres fegyverekkel lőttek. Azok vehettek részt az oktatások akik már előzőleg légfegyveres oktatáson is voltak és bizonyították, hogy rátermettek, tudnak bánni már a fegyverrel. A sajtó részére bemutatták, hogy már Baján is van tűzfegyveres lövészet a honvédelmi sportközpontban.

– A tűzfegyveres lövészetnek a légfegyveres lövészet a belépője, mert szeretünk megismerkedni a lövőkkel. Szeretjük látni azt, hogy milyen fegyelemmel és milyen körültekintéssel vesznek részt a lőtér foglalkozásain. Ugyanis mind a légpuskával mind a légpisztollyal olyan alapfokú fegyverkezelést lehet elsajátítani ami a későbbiekben nagyon nagy segítséget nyújt a tűzfegyveres lövészetnél – mondta hírportálunknak Hetényi Csaba a Honvédelmi Sportszövetség Bajai Lőterének a lőtérvezetője.

Megtudtuk, hogy a tűzfegyveres lövészetnél alapkövetelmény a 14 éves betöltött életkor, de nincs felső korhatár.

Bárki látogathatja a lőteret, aki előtte légfegyveres oktatáson részt vett. Hetényi Csaba felhívta a figyelmet arra, hogy senkit nem engednek rögtön a tűzfegyveres lövészethez. Ez biztonsági óvintézkedés a saját és mindenki más részére, aki a lőtéren foglalkozáson vesz részt. A tűzfegyveres lövészetnél hat darab sportpisztoly van, ezek Walther Hammerlick és hat darab szálfegyver Anschütz M 1761 típusú ismétlő fegyverek. Maroklőfegyverrel 25 méter a lő táv, távfegyverrel 50 méterre lehet lőni, fekvő, térdelő és álló pozíciókban.

Minden korosztály megfordul a lőtéren, és mindkét nem is képviselteti magát. A lőtérvezető szerint a hölgyek néha ügyesebbek mint a férfiak.

Légfegyveres lövészetre kedd és csütörtök délutánonként lehet jelentkezni. Aki szeretne részt venni a foglalkozásokon, annak annyi teendője van, hogy előtte kitölt egy adatvédelmi nyilatkozatot.

Az idei évtől tagsági díjat is bevezetnek a lőtéren, de a Honvédelmi Sportszövetség tagjainak kedvezőbb díjakkal használhatják a lőtér területét és a rendelkezésre álló eszközöket. A lőtérhez tartozik az íjászat is, Kasza Sándor vezetésével. Ha valaki bérletet vált a lőtérre, akkor részt vehet a hétfői tűzfegyveres lövészeten, a légfegyveres lövészeten és az íjászaton is.

A diákoknak 18 év alatt 1500, felnőtteknek 3500 forintba kerül a foglalkozások havidíja.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.