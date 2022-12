A hat és 14 év közötti gyerekek december 1. és 12. között a Malom Központ My Way applikációján keresztül küldhették el kívánságaikat a szervezőknek arról, hogy milyen karácsonyi ajándékot szeretnének látni a fájuk alatt, mindezt legfeljebb 10 ezer forint értékben. Összesen 84 kívánság érkezett be, melyek közül december 13-án 50 gyermeket sorsoltak ki a szervezők, akiknek ők vásárolták meg a vágyott ajándékokat.

A gyerekek és szüleik nagy örömmel vették át a kérésnek megfelelő ajándékcsomagot: volt, aki kisvasutat, más távirányítós autót kért, de akadt a kívánságok között könyv, papír-írószer és számos egyéb meglepetés.

A hétfői átadáson Engert Jakabné alpolgármester köszöntötte a megjelent családokat, gyermekeket. Elmondta, hogy azon családok részére szólt a lehetőség, amelyeknek segítséget jelent egy játékokkal teli csomag karácsonykor. Hozzátette: a Malom Központtal már számos alkalommal összefogtak a gyermekek érdekében, és ebben az akcióban a Hírös Cédrus Egyesület is a segítségükre volt. Kiemelte, hogy igen sikeres volt az idei kezdeményezés, amit jövőre is szeretnének folytatni.

Rácz József, a Malom Központ igazgatója hangsúlyozta, hogy az alpolgármestertől származó ötlet Kecskemét városvezetésének szociális érzékenységét bizonyítja, és a Malom Központ a jövőben is az ilyen kezdeményezések mellé áll. A most elindult jótékonysági akciót pedig jövőre is támogatni fogják.