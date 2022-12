Az Innovatív Járművek és Anyagok tanszék karácsonyi adománygyűjtésének részleteiről dr. Weltsch Zoltán rektorhelyettes nyilatkozott.

– Első alkalommal hirdettük meg ezt a jótékonysági akciót, olyan gyűjtést szerettünk volna indítani, ami a tevékenységünkhöz közel áll és biztosan a gyerekeknek okozunk vele örömöt. Az egyetemen párhuzamosan több jótékonysági megmozdulás is zajlik, mi a jövő lehetséges mérnökeit a saját szenvedélyünkből kiindulva kis autókkal örvendeztetjük meg.

–A saját gyermekeimen is látom, hogy imádnak kisautózni, a kisfiúk és a kislányok, de felnőtt emberek is örömmel játszanak az autókkal. A felhívásunk lényege, hogy a családban megunt használt játékautókat hozzák be, hiszen az még valaki másnak új lehetőség a játékra. Meglepő módon az egyetem oktatói mellett a hallgatók is csatlakoztak, új, és használt kisautókat, és a gyerekek kedvenceit, a kukás autót, rendőrautót, tűzoltóautókat is hoztak a gyűjtőpontra. Az adományok december 15-éig adhatóak le a tanszéken, és még karácsony előtt átadjuk az EGYMI Juhar utcai tagintézmény óvodásainak. Bízunk benne, nagy örömüket lelik majd benne. Az Innovatív Járművek és Anyagok tanszékén nemzetközi szintű kutatás-fejlesztés folyik a jövő közlekedési eszközeinek, a napelemes és hidrogén meghajtású járműfejlesztésben, és ők lehetnek majd egykor a jövő mérnökei – tette hozzá dr. Weltsch Zoltán.