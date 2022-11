A képzést dr. Gasz Balázs szívsebész vezette, aki kiemelte a képzési helyszín fontosságát és előnyeit. A kecskeméti kórház skill laborja a gyakorlati készségek, kompetenciák elsajátítása érdekében jött létre, ami a képzéseket a munkavégzési helyhez a lehető legközelebb viszi.

Dr. Gasz Balázs, a YourAnastomosis vezetője olyan műtéti eljárások fejlesztésén dolgozik csapatával, amik mind a páciensek, mind pedig az egészségügyi dolgozók életét megkönnyítik. A képzési nap során az elméleti anyag mellett gyakorlati feladatokat is megoldottak a jelenlévő orvosok. Az érvarratok elkészítésének és azok típusainak átbeszélése után sor került a gyakorlati alkalmazásra is. A képzést vezető cég igazgatója mindenkinek kiosztotta a gyakorlócsomagot, amivel tökéletesen tudják szimulálni az érsebészeti eljárásokat. A doboz tartalmaz minden eszközt, ami a sebészeti beavatkozáshoz szükséges, illetve érmodelleket is, amin elvégezhető a gyakorlat. A fejlesztés kapott egy telefonos applikációt is, ami segíti az orvosok munkáját a kiértékelésben és nyilvántartásban.