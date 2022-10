Szerelem, hobbi, kedves elfoglaltság, hivatás, megélhetés, megszállottság. Akár az összes fogalmat lehetne használni Bőtös Barnabás esetében, aki az Izsáki Sárfehér Néptánc Együttes művészeti vezetője. Hatéves kora óta táncol, ma pedig oktatja a néptáncot. De nemcsak irányítja a diákokat és táncos társait Izsákon és Kiskőrösön, hanem példát is mutat nekik. A táncpedagógus ugyanis csaknem minden jelentős alkalommal fellép a legkisebbek között is a színpadon, vagy akár csak szóló táncosként is, ha egy-egy program keretében erre lehetősége nyílik. Legutóbb a hétvégén, az Izsáki Sárfehér Napokon léptek fel a helyi néptáncosok csoportjai. Őt is ott láthatta a közönség.

Hogyan indult a pályafutása? Általános iskolás kisdiákként jegyezte el magát a néptánccal, amely mára már a hivatásává vált. A fejlődését előbb Lukács László és Lukácsné Haránt Eszter művészeti vezetők támogatták, majd Békéscsabán, a Bartók Béla Művészeti Szakgimnáziumban tanult, melynek elvégzése után a Magyar Táncművészeti Egyetemen szerzett diplomát.

Mint mondta, a mesterképzés még hátra van, de idén úgy döntött, hogy a sok munkája miatt halaszt egy évet. Tehetsége magas szintű, szabadideje azonban kevés van. A hétvégeken gyakran jár fellépni azokkal a tánccsoportokkal, amelyeket tanít. Hétközben pedig Izsákon dolgozik, és a Kiskőrösi SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskolában tanít. Idén Kiskőrösön 198 – különböző korosztályú – diáknak tart órákat kollégájával., illetve segíti a Kiskőrös Táncegyüttes munkáját is.