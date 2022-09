Idősek otthona épült, új iskolát kapott a város, kiépült az ivóvíz hálózat a szennyvízcsatorna rendszerrel, a belváros teljesen megújult, kormányablak nyílt, új egészségügyi központ épült, kerékpárút szeli ketté a települést, bölcsődét adtak át, piaccsarnokot építettek. Majd köszönetet mondott Lezsák Sándornak a térség országgyűlési képviselőjének a támogatásért. Megemlítette azt is, hogy 27 év óta van kapcsolatuk a németországi Strullendorffal, de a Covid miatt most ünneplik a negyedévszázados évfordulót.

Ugyancsak negyedévszázados a városi vegyeskar, amely sok boldog pillanattal lepte meg a település közönségét. Illetve arról is szólt a város elöljárója, hogy Németh Ferenc izsáki származású festőművész is most állított ki a művelődési házban, az ismert személy az elmúlt 25 év során festett anyagaival lepte meg a közönséget.

A város elöljárójától Feldman Zsolt agrárpolitikai államtitkár vette át a szót, aki Izsák szülöttje. Mint mondta, a város a homok és a nád között született meg. Izsák életének a minőségét a parasztgazdák szorgalma alakította. A város léte azokon múlik, akik ott élnek.