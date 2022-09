A Piripara Alkotóházban helyi termékeket mutattak be, így az érdeklődők akasztói készítésű sajtokat, lekvárokat, füstölt húsokat, egyéb termékeket is láthattak, amelyeket meg is lehetett kóstolni, emellett pedig Így főznek az akasztóiak címmel főzőfesztivált rendeztek a falu központjában.

Délután Suhajda Antal polgármester felavatott egy különleges emlékművet, amelyet Beszedics Gábor álltatott, amelyre az 1767-es urbárium során a névjegyzékben szereplők nevét vésték fel egy díszes kőre, így a családok mai leszármazottjai visszakövethetik a nevek alapján a közös ősöket. A falu elöljárója hangsúlyozta: az urbárium bevezetése azért volt fontos, mert ez rendezte azt, hogy kinek mikor mennyit is kell adóznia, ez elejét vette a földesurak visszaélésének.