Az átadási ünnepségen Madari Róbert polgármester történelmi pillanatnak nevezte Lakitelek életében a négy út felújítását, amivel több évtizedes adósságát törlesztette az önkormányzat.

– A négy utca a falu fő ütőerei, gyűjtőútjai, felújításuk által sokkal jobb minőségű közlekedés biztosítható a községben. A munka régen váratott magára, azonban annak magas kivitelezési összege miatt az önkormányzat önerőből nem tudta megoldani a finanszírozását, ezért segítségül hívták Lezsák Sándor országgyűlési képviselőt. A közös munkájuk ezúttal is eredményes volt – hangsúlyozta Madari Róbert.

Varga Antal, a kivitelező Duna Aszfalt Zrt. igazgatósági tagja megköszönte minden lakitelekinek a türelmet, amelyet a beruházás megvalósítása során tanúsítottak. Lakiteleki lakosként számára is fontos volt az említett főbb utcák felújítása, melyet a település szennyvízberuházása óta a legnagyobb infrastrukturális fejlesztésnek nevezett. Mint mondta, méltán büszke lehet minden lakiteleki a megvalósult fejlesztésre.

Mosóczi László, a Technológiai és Ipari Minisztérium miniszteri tanácsadója, korábbi közlekedésért felelős államtitkár beszédében Lakitelek közúti kapcsolatainak nagymértékű fejlesztéséről beszélt.

Az M44-es gyorsforgalmi út által Lakitelek bekerült az ország gyorsforgalmi úthálózatába, az M5-ös autópályához való csatlakozás munkálatai már folyamatban vannak, amely után a főváros is könnyebben lesz megközelíthető a településről.

Mindezek mellett legalább ilyen fontos, hogy a saját településen belül és a szomszédos települések felé is jó minőségű utak legyenek. Lakitelek esetében nemrégiben készült el a 44-es főút felújítása Kecskemét felé, kialakítottak két körforgalmat, megújult korábban a Tiszakécskére és Szentkirályra vezető út is. Így összességében jelentősen javultak Lakitelek összeköttetései a térséggel – zárta gondolatait a volt államtitkár.

Gulyás Gergely miniszter és Gyopáros Alpár kormánybiztos üdvözletét tolmácsolta Bóna Zoltán országgyűlési képviselő, a helyi szintű és hazai forrásból megvalósuló településfejlesztési programok összehangolásáért és népszerűsítéséért felelős miniszteri biztos. Elmondta, a lakiteleki útfelújításokat is finanszírozó Magyar Falu Program révén több mint félmilliárd forint támogatás érkezett 2019 óta a településre. A kapásfalusi út ugyancsak a Magyar Falu Program támogatásából újult meg. Magyarország Kormánya továbbra is szívügyének tekinti a magyar vidék fejlesztését, ezért a miniszteri biztos szerint ez a támogatási forma a jövőben is folytatódni fog.