A szep­tember 9-én, pénteken kezdődő rendezvény szervezői idén is változatos programokat kínálnak, kicsik és nagyok találhatnak kedvükre valót. Pénteken délelőtt a városháza dísztermében szakmai tanácskozáson vitatják meg az ágazat jövőjét a szakemberek. Délutántól pedig a szórakozásé lesz a főszerep.

Az esemény hivatalos megnyitója délután háromnegyed 5-kor lesz. Köszöntőt mond Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, Csányi József polgármester és dr. Horváth Sándor, az Integrál Zrt. elnök-vezérigazgatója. Ezt követi 5 órakor Elek Timi mezőtúri szőnyegtervező, szőnyegszövő kiállításának megnyitója a Móra Ferenc Művelődési Központban.

Fontos információ a vendégek részére, hogy több programot is új helyszínen tartanak meg.

A Korona utca felújítása okán a Móra-udvar – Mesekert ezúttal a Petőfi téren várja az érdeklődőket, a főzőversenyt pedig a könyvtár mögötti parkolóban rendezik meg.

Pénteken este 9 órakor a Honeybeast, szombaton pedig a Margaret Island koncertezik a Kossuth utcai nagyszínpadon. Míg a kisszínpadon pénteken Szőke Nikoletta és a Swing à la Django koncertje, szombaton pedig a világhírű Muzsikás együttes és az ifjú népdalénekes, Kacsó Hanga népzenei előadására várják az érdeklődőket. A libafesztivál kiemelt eseménye lesz idén is a Kunsági Néptánc Találkozó, melyet nyolcadik alkalommal rendeznek meg szombaton. Ezúttal tizenegy néptáncegyüttes mutatkozik be a városháza előtt felállított nagyszínpadon délután fél 2-től. A fellépéseket 13 órától a táncosok látványos felvonulása előzi meg a Kossuth utcán. A felvonulást a Bab Társulat óriásbábjai is színesítik.