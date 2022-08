Lajosmizsén már működik egy kétcsoportos bölcsőde, de a lakosság részéről igény mutatkozott a fejlesztésre. Ezért úgy döntött a képviselő-testület, hogy pályázatot nyújt be e célra. Ezzel 244 millió forintot nyert a város Európai Uniós forrásból. Az építőipari alapanyagok drágulása miatt több mint 36 millió forint többlettámogatást kapott a város, és az önkormányzat további 49 millió forintot rendelt a beruházáshoz. A projekt tartalmazza a beruházás építési költségeit, valamint a teljeskörű bölcsődei gondozás-neveléshez szükséges berendezési tárgyakat, bútorzatokat, eszközöket, fejlesztő eszközöket és komplett konyhatechnológiát.

Az épületet úgy tervezték, hogy igény esetén akár hat csoportossá is fejleszthető.

Basky András polgármester elmondta, hogy egy szépséghibája volt a helyszínnek: a Bánk bán utca nem volt aszfaltozva. Azonban szerették volna, ha bármely módon problémamentesen megközelíthető lenne az új intézmény a családok számára. Ezért a bölcsőde építésének kezdetén nekiláttak az aszfaltozás tervezésének is. A napokban befejeződött az útépítés, az utca 116 méter hosszan öt méter széles aszfaltburkolatot kapott, mindkét szélén fél-fél méter nemesített padkával és csapadékvíz-szikkasztó árkokkal. A beruházást járdaépítés egészíti ki. A Zöld Város projekt keretében a Mizsei utcán a futballpálya bejáratáig építettek meg egy térkövezett járdát, amit most tovább vezetnek a bölcsődéig 160 méter hosszan és másfél méter szélességben. Ennek részét képezi egy kis hidacska is, ami a csatornán vezet át.

A járdát a főtér felújításakor felszedett jó állapotú térkövekkel burkolják le, így a járófelület beszerzése nem került pénzbe. Ennek köszönhetően gyalogosan, kerékpárral vagy babakocsit tolva is kényelmesen megközelíthető lesz a bölcsőde. Az út- és járdaépítés is önerős beruházás. Az aszfaltozás bruttó 23 millió, a járdaépítés bruttó 10 millió forint forrást igényelt.

A bölcsődét ünnepélyes megnyitóját szeptember 1-én tartják.