A díszpolgári címet augusztus 20-án, az önkormányzati ünnepségen vehette át Kiss István Kovács Tamás polgármestertől. Az ünnepségen elhangzottak szerint az 1992-ben alapított Bács-Tak Kft. ügyvezetője és legnagyobb tulajdonosaként jelentős érdeme volt abban, hogy a takarmánygyártással és állattenyésztéssel, azon belül is a víziszárnyas és baromfitenyésztéssel foglalkozó cég az évek alatt önerőből 20 milliárd forintos árbevételű cégcsoporttá nőtte ki magát, amely napjainkra 750 főt foglalkoztat, és csaknem 20 telephellyel rendelkezik a Dél-Alföld régióban, elsősorban Mélykúton és vonzáskörzetében.

A csoport tagjaként működő HUNENT Zrt. nevéhez fűződik a Mélykút területén megvalósuló legnagyobb beruházás, a víziszárnyas vágóhíd építése.

A közel 14 milliárd forintos beruházás létrejöttében, megvalósításában és Mélykútra telepítésében Kiss Istvánnak elvitathatatlan, döntő szerepe volt.

Az óriásberuházásnak köszönhetően a településen 350 új munkahely jött létre.

Kiss István 2022-ben nyugdíjba vonult, de azóta is aktívan dolgozik mint a HUNENT Zrt. igazgatósági elnöke és a Bács-Tak Kft. ügyvezetője.

A civil életben is a mélykútiak mellett állt, éveken keresztül támogatta az NB III.-as mélykúti futballegyesületet, később az NB II.-es női röplabdacsapatot, a közelmúltban pedig a fogathajtó lovassportot, melynek köszönhetően Mélykút újra felkerült az ország lovassportjának elit térképére. Képviselőként 2014-óta, alpolgármesterként 2019 óta segíti a település fejlődését, jelentős az érdeme az új művelődési és sportcentrum támogatásának elnyerésében is, ezen kívül neki köszönhető a Szent Joachim-templom orgonájának megújulása is.

A városi ünnepségen posztumusz Mélykút Városért díj kitüntetést adományozott a képviselő-testület Budai Zoltán József részére a település érdekében végzett kiváló munkájáért, a közösségi élet területén folytatott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként. A díjat özvegye, Budai Zoltán Józsefné vette át.