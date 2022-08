– Azért is sikerült nagyobb eseményt szerveznünk idén, mert a korábbaikban azt tapasztaltuk, hogy jelentős érdeklődés van rá: szeretik az emberek. Idén kétnapos lesz a csiliközpontú, koncertekkel megtűzdelt rendezvény. Pénteken főzőshow-val indul a program, különleges ételeket készít Reszkető Tamás séf – tudtuk meg Bányai György szervezőtől.

A fiesta pénteki résztvevői kipróbálhatják magukat hotdogevésben. Félméteres, betyárul csilis hotdoggal kell megbirkózniuk a versenyzőknek. Szombaton tüzes ramen levest falhat, aki nem fél a csípős ételektől.

A fő attrakciónak persze a csilievőversenyt szánják a szervezők.

Kiesés rendszerben zajlik majd a csilievés.

– A paprikákhoz nem ihatnak, nem ehetnek semmit. Aki megeszi, az adott paprikát az abban a körben átment és egyre erősebb paprikákat kapnak a bátor versenyzők.

– magyarázta el Bányai György.

– Mivel mi többek között csilit is termelünk egyéb más zöldségek mellett, innen jött az ötlet, hogy külföldi mintára akkor mi is megcsinálhatjuk a magunk versenyét. Cseresznyepaprikát, jalapenót, szellemcsilit, skorpiócsilit, zöld hegyes erős paprikát termelünk. Ezek mellé még szoktunk be szoktunk szerezni hosszúkás piros-sárga csiliket is a versenyre – mondta el a versenyszervező.

Bányai György bizonyos benne, hogy rövidesen le kell zárniuk a jelentkezési lehetőséget a csilievésre. A hotdogozásra és a ramenlevesezésre is vannak már jelentkezők. Aki azt gondolná, hogy férfisport a csilievés, annak csalatkoznia kell. A nők sem riadnak meg a tüzes versengéstől. Ahogy a csípős ételek szeretete sem nemfüggő, úgy a versenyszellem sem idegen a csilikedvelő nőktől sem. Tavaly egy hölgy versenyző második helyen zárta a versenyt. Sok férfi dőlt ki mellőle „paprikás hangulatban”.

Már most is van két hölgy a csilizésre bejelentkezett versenyzők között.

A jelentkezéseket augusztus végéig várják a [email protected] email-címen.