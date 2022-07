Korábban a Duna–Tisza közi Népművészeti Egyesület berkein belül a tiszaalpári Kanalas János népi iparművész több éven keresztül tartott kosárfonó tábort a településen. Az elmúlt néhány évben azonban már Gergely Ramóna szervezi meg a foglalkozást a Kárpát-medencei Népművészeti Egyesület keretén belül. Ő is tagja a Duna–Tisza egyesületnek, de mint mondta, addig, amíg Kanalas János szervezte a felnőtt táborokat, nem akart hasonló foglalkozást tartani a településen, hiszen két ugyanolyan tematikájú tábort nem szerencsés tartani.

– Néhány évvel ezelőtt Jani bácsi megkeresett, hogy már nem szeretné tovább szervezni a tábort, és megkérdezte, esetleg folytatnám-e? Nagy örömmel elvállatam – mondta Ramóna.

– A családunk ötödik generációja vagyok, aki kosarat fon. Tanulni nem tanultuk a húgommal, de ellestük otthon, amit a felnőttek csináltak. Erdélyből, pontosabban egy Székelyudvarhely mellet lévő kistelepülésről, Siménfalváról származom. Tizenhárom éves korom óta élünk Magyarországon, de már kilencéves koromban elsajátítottam a kosárfonást. Amikor vége lett az iskolának, akkor nyáron mindig kosarat fontunk, de tavasszal és ősszel is, amikor szabadidőnk megengedte. Tettük ezt azért, hogy legyen zsebpénzünk – mesélte a hölgy.

– Az iskola elvégzése után próbálkoztam sok mindennel, de mindig visszahúzott a szívem a kosárfonáshoz. Most, hogy jött a pandémia, rövid idő alatt egy egész évi bevételemtől estem el, hiszen ebben a szakmában csak májustól szeptemberig van bevételem. Visszamondták a rendezvényeket, nem mehettünk vásárba, nem tarthattunk táborokat. Megijedtem, hogy hogyan tovább, így elmentem egy munkahelyre dolgozni. Azóta persze ugyanúgy folytatom tovább a kosárfonást. A Kecskeméti Szakképzési Centrummal közösen indítottunk egy kosárfonó képzést, ami szakképzettséget ad a tanítványoknak – tette hozzá.

Ramóna a legnagyobb problémának azt tartja, hogy nincs elegendő vessző. Korábban Tiszaalpáron is neveltek, de kiszántották. Most Lengyelországból hozzák be, ami viszont nagyon drága mulatság.

A vesszőket először levágják, lefőzik, lehúzzák a héját, kiszárítják, majd újra áztatják és utána lehet fonni belőle. A kosár méretéhez választják a vessző vastagságát, nem pedig fordítva.

A jelenlegi táborban huszonhatan vannak, nemcsak a megyéből, hanem szinte az ország minden részéről érkeztek, közülük többen is visszatérők.