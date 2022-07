– A fesztivál programja szerint egy külön koncerten is felléptünk egy német férfikarral közösen. Ez a hangverseny este 8 órakor kezdődött egy másik kitűnő akusztikájú templomban. Utána elmentünk a közelben lévő, esti fénybe öltözött Colosseumhoz, mely csodálatos élmény volt. Másnap napközben belülről is megnéztük. A szervező iroda jóvoltából kaptunk egy magyar nyelven is beszélő idegenvezetőt, aki napközben bemutatta számunkra Róma legismertebb nevezetességeit, óriási élményt szerezve ezzel a kórusnak. A Colosseum, Forum Romanum, Pantheon, Piazza Navona, spanyol lépcső, Trevi-kút, Szent Péter Bazilika mellett elmentünk a Vatikánba is, a Sixtusi-kápolna igazán lenyűgöző volt. Így elmondhatjuk, hogy tanulmányi kirándulással is felért az utunk. Természetesen a szórakozás sem hagytuk ki, két órára lementünk a közeli tengerpartra fürdeni – elevenítette fel az élményeket a karnagy, majd a végén még egy dolgot elárult.

– Számomra öröm volt, hogy a gyermekkórus kategóriáját a Szabó Dénes által vezetett nyíregyházi Cantemus gyermekkar nyerte meg. Egykoron én is tanítottam az iskolájában, példaképemnek tekintettem Szabó Dénest. Örülök, hogy újra találkozhattunk – mondta végül Durányik László.