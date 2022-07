A községi lovaspályán megtartott eseményen munka közben, versenyhelyzetben láthatta a közönség a hidegvérű lovakat, amelyek közül több a fakitermelésben dolgozik az ország különböző pontján.

A Pálmonostori Lovas Egyesület vezetője, Baranyi Anikó lapunk érdeklődésére elmondta, első alkalommal vállalkoztak arra, hogy elhozzák ezt a fajta versenyt Pálmonostorára.

Mint mondta, mivel a fogathajtás nagyon költséges sport, és egyre magasabbak a követelmények, ezért szeretné más irányba terelni a helyi lovasversenyeket: szeretné a régi hagyományokat visszahozni és bemutatni.

Ezért már szervezett csikósversenyt, és most rönkhúzó, illetve fuvaros versenyen próbálhatták ki magukat a helyi és környékbeli lovasok.

Baranyi Anikótól megtudtuk, a verseny ügyességi rönkhúzással kezdődött, hatméteres farönköt kell elhúzni bóják között a lóval, három perc alatt. Ezt követte a rönkhúzás, amikor 50 méteres pályán ötméteres rönköket kell a lóval húzni. A szánhúzás 30 méter hosszú pályán zajlik, kezdő súlyként 800 kilót kell húzni, amit körönként növelnek. Ezen felül volt még traktorhúzás és sóderral megrakott lovaskocsi-húzás is. A délutáni fuvaros versenyen pedig játékos, ügyességi feladatokban mérték össze tudásukat a lovasok – részletezte Anikó.

Hangsúlyozta, ezen a versenyen azt is megfigyelhették az érdeklődők, hogy milyen összhang, szoros kapcsolat van a ló és a lovas között, hiszen nap mint nap együtt dolgoznak.

Ugyanakkor láthattak olyan versenyzőket is, akik most először próbálták ki magukat ilyen megmérettetésen.

A Pálmonostori Lovas Egyesület vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy amíg a lovasok a pályán mutatták be tudásukat, addig a szakácsok a bográcsok mellett ügyeskedtek, hiszen főzőversenyt is hirdettek egytálételek kategóriájában.